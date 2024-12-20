Şam ve Halep Yeniden THY'nin Rotasında

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılında Şam ve Halep'e uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, her iki şehri de yeniden rotasına ekledi. Uçuşların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Şam ve Halep Yeniden THY'nin Rotasında

Türk Hava Yolları (THY), 2011 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle askıya aldığı Şam ve Halep uçuşlarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

13 YIL SONRA

13 yıl aradan sonra, THY'nin internet sitesinde ve uygulamalarında Şam ve Halep uçuşlarının satışa sunulduğu görüldü. Uçuşların kısa süre içinde başlaması bekleniyor, ancak tam tarih henüz belirlenmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi

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