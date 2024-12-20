Şam ve Halep Yeniden THY'nin Rotasında
Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılında Şam ve Halep'e uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, her iki şehri de yeniden rotasına ekledi. Uçuşların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
Türk Hava Yolları (THY), 2011 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle askıya aldığı Şam ve Halep uçuşlarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor.
13 YIL SONRA
13 yıl aradan sonra, THY'nin internet sitesinde ve uygulamalarında Şam ve Halep uçuşlarının satışa sunulduğu görüldü. Uçuşların kısa süre içinde başlaması bekleniyor, ancak tam tarih henüz belirlenmiş değil.
Kaynak: Haber Merkezi
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