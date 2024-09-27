Salı Gününden İtibaren Geçerli: Karar Meclis'ten geçti, Bu Kez Zam Değil İndirim Geldi

Peş peşe gelen zamlarla birlikte vatandaşın geçim sıkıntısı her geçen gün daha da derinleşiyor. Gıda fiyatlarındaki artış, aile bütçelerini zorlamanın yanı sıra temel ihtiyaçların karşılanmasını da güçleştiriyor. Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki zamlar, ulaşım ve ısınma giderlerini de artırarak cepleri adeta yakmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, her geçen gün azalan alım güçleriyle başa çıkmaya çalışırken bu kez zam değil, indirim geldi. Milyonları sevindirecek indirim, salı gününden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi