Saksıda ve Bahçede Hasadı 2 Katına Çıkarıyor: Bitkiye Resmen Şifa Oluyor

Karbonatın suyla karıştırılmasıyla elde edilen çözelti, güçlü antiviral ve antibakteriyel özellikler göstererek hem zararlı böceklerin uzaklaştırılmasında hem de bitkinin bağışıklığını güçlendirmede büyük fayda sağlar.

Karbonat, domateslerin en yaygın hastalıklarından biri olan geç yanıklıkla mücadelede oldukça etkilidir. Ancak hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, önlem almak her zaman daha başarılı sonuçlar verir. Bu nedenle domates fideleri toprağa yerleştirildikten birkaç hafta sonra, düzenli aralıklarla karbonatlı su püskürtülmesi tavsiye edilir. Uygulama aralığı ise 7 ila 10 gün arasında olmalıdır.

KARBONAT KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

10 litre suya 3 yemek kaşığı karbonat ekleyerek çözeltinizi oluşturabilirsiniz.

Bir diğer etkili karışımda ise şu malzemeler kullanılır:

1 litre su,

1 yemek kaşığı karbonat,

15 ml sıvı yağ,

30 gram rendelenmiş doğal çamaşır sabunu.

Bu karışımı iki haftada bir domateslerin üzerine püskürtmek, hem hastalıkları önler hem de meyvelerin tat kalitesini artırır.

KÜLLEME VE ZARARLILARA KARŞI KORUMA YÖNTEMİ

Külleme hastalığı, birçok bahçe bitkisinde olduğu gibi domateslerde de yaygın bir sorundur. Bu soruna karşı etkili çözüm şöyle hazırlanır:

10 litre su,

50 gram karbonat,

bir miktar rendelenmiş çamaşır sabunu.

Bu karışımı haftada birden sık olmayacak şekilde, 10 günlük aralıklarla bitkilere uygulayabilirsiniz.

Yaprak bitleri ve örümcek akarları gibi zararlılar içinse farklı bir tarif kullanılır:

10 litre suya 75 gram karbonat eklenerek hazırlanan bu çözelti, yapraklara ve gövdelere haftalık olarak püskürtülmelidir.

BİTKİ BESİNİ OLARAK KARBONAT KULLANIN

Karbonat, yalnızca koruyucu değil, aynı zamanda besleyici bir madde olarak da kullanılabilir. Domateslerin gelişimini desteklemek ve ürün verimini artırmak için %1 oranında bir çözelti hazırlayabilirsiniz.

Birkaç çay kaşığı karbonatı bir kova ılık suya karıştırın ve bu sıvıyla haftada bir kez, akşam saatlerinde sulama yapın.

Uyarı: Hava çok sıcaksa bu yöntemi uygulamaktan kaçının. Aşırı sıcaklıkla birleşen karbonat, yapraklarda yanıklara yol açabilir. Bu tür belirtiler fark ederseniz sulama sıklığını azaltarak bitkinin dinlenmesine zaman tanıyın.

Meyvelerin olgunlaşma döneminde karbonatın dozunu artırarak daha sulu ve lezzetli domatesler elde edebilirsiniz:

%3,5 oranında karbonatlı suyla sulama yapın,

Ara sıra da %0,5 oranında karbonatlı suyu yapraklara püskürtün.

ERKEN SARARMAYI ÖNLEYİN

Fidelerde ya da büyümekte olan domates bitkilerinde sararma başladıysa, bu durum genellikle besin eksikliğine ya da erken hastalık belirtisine işaret eder.

Bu sorunla baş etmek için, 10 litre suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyerek zayıf bir çözelti hazırlayın.

Temmuz başı, Temmuz sonu ve Ağustos ortasında olmak üzere üç kez uygulama yapılması tavsiye edilir.

Kaynak: Haber Merkezi