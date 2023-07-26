'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu

Gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altın alacaklar uygun zamanı beklerken bir yorum da Necmettin Batırel'den geldi.

Son Güncelleme:
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu - Resim: 1

Seneler önce Ahmet Hakan'ın programına Profesör Özgür Demirtaş ile konuk olan Necmettin Batırel, "Şakkadanak dolar satarım" sözleriyle dikkat çekmişti.

1 9
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu - Resim: 2

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ekonomist Necmettin Batırel, altın piyasası hakkında bir paylaşım yaptı.

2 9
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu - Resim: 3

"GRAM ALTIN 1650 TL'YE DÖNEBİLİR"

Batırel altının düşebileceğini belirterek , "Altın düşüşe geçiyor. Ons 1960 dolarda tutunamazsa 1935 dolara düşecek. Gram altın 1715 liradan 1697 liraya geriledi. 1650 TL'ye dönebilir." dedi ve "Yüksek fiyattan alım yapmayın" diye uyardı.

3 9
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu - Resim: 4
4 9