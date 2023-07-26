'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altın alacaklar uygun zamanı beklerken bir yorum da Necmettin Batırel'den geldi.
Seneler önce Ahmet Hakan'ın programına Profesör Özgür Demirtaş ile konuk olan Necmettin Batırel, "Şakkadanak dolar satarım" sözleriyle dikkat çekmişti.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ekonomist Necmettin Batırel, altın piyasası hakkında bir paylaşım yaptı.
"GRAM ALTIN 1650 TL'YE DÖNEBİLİR"
Batırel altının düşebileceğini belirterek , "Altın düşüşe geçiyor. Ons 1960 dolarda tutunamazsa 1935 dolara düşecek. Gram altın 1715 liradan 1697 liraya geriledi. 1650 TL'ye dönebilir." dedi ve "Yüksek fiyattan alım yapmayın" diye uyardı.