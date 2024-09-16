Sakarya'daki Fabrika Patlaması Borsayı da Vurdu: Halka Arz Olmuştu Fişi Çekildi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlama, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve 30 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından Borsa İstanbul, şirketin hisselerini geçici olarak işlemden men etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Oba Makarna'dan yapılan açıklamada, patlamanın 15 Eylül 2024 tarihinde fabrikanın depolama kısmında meydana geldiği ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksama beklenmediği belirtildi. Şirket, olay sonrası Sakarya İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını ve önceliklerinin yaralı çalışanların sağlığı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gaziantep fabrikasında üretimin olağan akışında devam edeceği bildirildi.
Oba Makarna, 2024 yılının Şubat ayında halka arz edilmiş ve 39,24 TL hisse bedeliyle 3,78 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirmişti. Halka arz süreci, yüksek katılım ile dikkat çekmişti.