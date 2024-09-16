Sakarya'daki Fabrika Patlaması Borsayı da Vurdu: Halka Arz Olmuştu Fişi Çekildi

Oba Makarna'dan yapılan açıklamada, patlamanın 15 Eylül 2024 tarihinde fabrikanın depolama kısmında meydana geldiği ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksama beklenmediği belirtildi. Şirket, olay sonrası Sakarya İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını ve önceliklerinin yaralı çalışanların sağlığı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gaziantep fabrikasında üretimin olağan akışında devam edeceği bildirildi.