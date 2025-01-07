Şaka Yapayım Derken Zengin Oldu: Güle Güle Köşeyi Döndü, Şimdi Taleplere Yetişemiyor

"ŞAKA AMAÇLI YAPMIŞTIM İLGİ GÖRDÜ"

Demirciler Çarşısı’ndaki iş yerinde ürettiği mumlarla müşterilerinin ilgisini çeken Çayır, "Bu jel mumları babamdan esinlendim. Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" dedi.