Şaka Yapayım Derken Zengin Oldu: Güle Güle Köşeyi Döndü, Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Babasına şaka amaçlı tasarladığı çay şeklindeki mum geçim kaynağı oldu. Şaka yapayım derken para kazanmaya başladı, şimdi taleplere yetişemiyor.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta hediyelik eşya satan Feyza Çayır, babasına şaka yapmak amacıyla tasarladığı çay bardağı şeklindeki mumlarla yeni iş kurdu. Çayır, ilginç tasarımının kısa sürede yoğun talep gördüğünü ve geçim kaynağı haline geldiğini belirtti.
"ŞAKA AMAÇLI YAPMIŞTIM İLGİ GÖRDÜ"
Demirciler Çarşısı’ndaki iş yerinde ürettiği mumlarla müşterilerinin ilgisini çeken Çayır, "Bu jel mumları babamdan esinlendim. Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" dedi.
Çayır, "Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce ’burada çay bardağınızı unutmuşsunuz’ diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar hediyelik olarak alıyorlar bu şekilde sipariş veriyorlar. Ve şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadesini kullandı.