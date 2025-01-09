Sahte Altın Bozdururken Yakayı Ele Verdiler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahte altın bozdurmak isteyen dolandırıcılar yakayı ele verdi.

Sahte Altın Bozdururken Yakayı Ele Verdiler

Bursa Gemlik'e gelerek sahte altın bozdurmak isteyen dolandırıcılar, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gemlik'te sahte altın bozdurmak için kuyumcu kuyumcu gezen dolandırıcılar, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine takıldı. Dolandırıcılara yapılan operasyonda, D.K., C.Ç., Z.O. ve G.A. suçüstü yakalandı. 2 erkek 2 kadın şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 92 adet sahte gram altın, 80 bin lira, bin 400 dolar, 20 Euro ele geçirildi.

Şahısların Bursa'nın Osmangazi, Mudanya ve Gemlik'te çeşitli gramajlarda sahte altın bozdurarak karşılığında para aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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