Sahildeki Gizli Hazine Ortaya Çıktı, Halk Plajından Altın Fışkırıyor! Gören Gözlerine İnanamıyor
Yeni Zelanda’daki siyah kumlu plajlarda mikroskobik altın parçacıkları bulunuyor ancak boyutlarının aşırı küçük olması nedeniyle kimse bu gizli hazinenin peşine düşmüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bulunan siyah kumlu plajlar, yıllardır yerli halkın bildiği ama kimsenin değerlendirmeye yanaşmadığı sıra dışı bir zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Sahil kumlarında mikroskobik altın parçacıkları bulunmasına rağmen, bu hazine yıllardır yerinde duruyor.
BİLİM DÜNYASINDA HEYECANLANDIRAN KEŞİF
Otago Üniversitesi’nden Emeritus Profesör Dave Craw, elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalar sonucu kum tanelerine karışmış altın zerreciklerini görüntülemeyi başardı. Elde edilen görüntüler, New Zealand Journal of Geology and Geophysics dergisinde yayımlanarak bilim dünyasında heyecan uyandırdı.
ALTIN ORADA AMA...
Profesör Craw, bazı altın parçacıklarının sadece 10 mikrometre genişliğinde olduğunu belirtti. Bu, bir insan saç telinden bile ince bir yapıya sahip olmaları anlamına geliyor. Yani altın gerçekten var ama gözle görülmeyecek kadar küçük.
Yahoo News’a konuşan uzmanlar, altının çıkarılabilir olduğunu ancak hem boyutunun hem de yayılımının bu işi ticari anlamda sürdürülemez hale getirdiğini ifade ediyor. Okyanus akıntılarıyla sürekli yer değiştiren parçacıklar nedeniyle toplamak da son derece zahmetli.
DAHA ÖNCE DENENDİ AMA OLMADI
Altının değer kazandığı 1960’lı yıllarda bölgede bazı küçük ölçekli denemeler yapılmış ancak bu girişimler de yüksek maliyet ve düşük verim nedeniyle kısa sürede son bulmuştur. Profesör Craw, bugün de bu durumu değiştirecek bir gelişme beklemediğini belirtti. Craw, "Belki bunu bir hobi olarak yapan birkaç kişi vardır. Ama bu kadar küçük altını toplamak sabır ve zaman gerektiriyor. O yüzden bu işin büyük çapta ilgi görmesi zor." dedi.