Sahildeki Gizli Hazine Ortaya Çıktı, Halk Plajından Altın Fışkırıyor! Gören Gözlerine İnanamıyor

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bulunan siyah kumlu plajlar, yıllardır yerli halkın bildiği ama kimsenin değerlendirmeye yanaşmadığı sıra dışı bir zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Sahil kumlarında mikroskobik altın parçacıkları bulunmasına rağmen, bu hazine yıllardır yerinde duruyor.

BİLİM DÜNYASINDA HEYECANLANDIRAN KEŞİF

Otago Üniversitesi’nden Emeritus Profesör Dave Craw, elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalar sonucu kum tanelerine karışmış altın zerreciklerini görüntülemeyi başardı. Elde edilen görüntüler, New Zealand Journal of Geology and Geophysics dergisinde yayımlanarak bilim dünyasında heyecan uyandırdı.