Sahildeki Gizli Hazine Ortaya Çıktı, Halk Plajından Altın Fışkırıyor! Gören Gözlerine İnanamıyor

ALTIN ORADA AMA...

Profesör Craw, bazı altın parçacıklarının sadece 10 mikrometre genişliğinde olduğunu belirtti. Bu, bir insan saç telinden bile ince bir yapıya sahip olmaları anlamına geliyor. Yani altın gerçekten var ama gözle görülmeyecek kadar küçük.

Yahoo News’a konuşan uzmanlar, altının çıkarılabilir olduğunu ancak hem boyutunun hem de yayılımının bu işi ticari anlamda sürdürülemez hale getirdiğini ifade ediyor. Okyanus akıntılarıyla sürekli yer değiştiren parçacıklar nedeniyle toplamak da son derece zahmetli.