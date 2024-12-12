Şahane Kasım Raporunda Dikkat Çeken Sonuçlar: Türklerin 1 Numaralı Tercihi Belli Oldu
Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye’deki Şahane Kasım kampanyasının sonuçlarını açıkladı.
Kaynak: İHA
Satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında attığı verisini paylaşan şirket, tüketicilerin tercihlerini açıkladı. Şahane Kasım kampanyasında Türkiye’de satılan ürünlerde listenin en başında akıllı telefonlar yer aldı.
AKILLI TELEFONLAR YİNE ZİRVEDE
Kasım ayı boyunca devam eden kampanyalarda tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında akıllı telefonlar geldi. Özellikle 128 GB depolama kapasitesine sahip modeller, kullanıcıların favorisi oldu.
İKİNCİ SIRADA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER YER ALDI
Akıllı telefonların ardından, temizlik alanına yönelik elektrikli ürünler en çok rağbet gören kategoriler arasında yer aldı. Elektrikli süpürgeler, kablosuz ve şarjlı dikey süpürgeler, ıslak ve kuru temizleme özellikli ürünler tüketicilerden büyük ilgi gördü.
SCOOTER VE DRONLARA BÜYÜK RAĞBET
Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Scooter ve Drone kategorilerindeki ürünlere olan talep dikkat çekti. Tam otomatik kahve makinelerine yönelik ilgi de önceki yıllara kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Kadın tüketiciler ise saç şekillendiriciler ve kazanlı ütüler gibi ürünlere yoğun ilgi gösterdi.