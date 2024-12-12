Şahane Kasım Raporunda Dikkat Çeken Sonuçlar: Türklerin 1 Numaralı Tercihi Belli Oldu

SCOOTER VE DRONLARA BÜYÜK RAĞBET

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Scooter ve Drone kategorilerindeki ürünlere olan talep dikkat çekti. Tam otomatik kahve makinelerine yönelik ilgi de önceki yıllara kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Kadın tüketiciler ise saç şekillendiriciler ve kazanlı ütüler gibi ürünlere yoğun ilgi gösterdi.