Sağlık Hizmetlerinde Yeni Ücret Dönemi: Muayene Katılım Payına Zam Geldi

Yeni yıl öncesi sağlık hizmetlerinde alınan katılım paylarına zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre muayene katılım payları yüzde 30 oranında artırıldı. Artış, kamu ve üniversite hastanelerinin yanı sıra özel sağlık kuruluşlarını da kapsıyor.

MUAYENE ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, bu hastanelerin semt poliklinikleri ile devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde alınan katılım payı 20 TL’den 26 TL’ye yükseltildi.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında uygulanan muayene katılım payı ise yüzde 20 oranındaki artışla 50 TL’den 60 TL’ye çıkarıldı.

İLAÇ KATILIM PAYLARINA DA ZAM

Yapılan düzenleme sadece muayene ücretlerini değil, ilaç katılım paylarını da kapsıyor. Reçete edilen ilaçlardan alınan katılım payları yüzde 25 oranında artırıldı. Buna göre reçetede 3 kutuya kadar ilaç için alınan katılım payı 3 TL’den 3,75 TL’ye çıkarıldı. Üç kutunun üzerindeki her bir kutu ilaç için alınan 1 TL’lik katılım payı ise 1,25 TL oldu.

YENİ TARİFE 2026’DA BAŞLIYOR

Düzenlemeyle belirlenen yeni tutarlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylece hem muayene hem de ilaç için ödenen katılım payları yeni yılda zamlı olarak uygulanacak.

