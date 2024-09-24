Sağlık Devi 3. Kez İflas Başvurusu Yaptı: Kanserojen Madde Bulunduran Ürünleriyle Gündeme Gelmişti

Dünyaca ünlü Jonson&Johnson markası, bebek pudrası ve talk ürünleriyle milyonlarca insanın tercihiydi. Daha önceleri de kanserojen madde içeren ürün satışıyla gündeme gelen dev firma, 3. kez iflas başvurusunda bulundu.

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Sağlık Devi 3. Kez İflas Başvurusu Yaptı: Kanserojen Madde Bulunduran Ürünleriyle Gündeme Gelmişti - Resim: 1

Dünyanın önde gelen sağlık şirketlerinden biri olan Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk ürünlerine yönelik kanserojen madde iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Şirket, bu ürünlerin kansere yol açtığı gerekçesiyle açılan on binlerce dava sonucunda yaklaşık 10 milyar dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak, bu anlaşmayı hayata geçirmek için üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu.

Johnson & Johnson, 62 binden fazla davacının, bebek pudrası ve talk ürünlerinin asbest içermesi nedeniyle yumurtalık kanseri ve diğer kanser türlerine yol açtığı iddialarıyla karşı karşıyaydı. Şirketin yan kuruluşu Red River Talc, Houston'daki bir federal mahkemeye iflas koruması talebinde bulundu.

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