Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Bayramdan Sonra Yürürlüğe Giriyor! Artık Ücretsiz Olacak
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde hayata geçecek yeni düzenlemeyi duyurdu. Bayram sonrası 14 Nisan itibarıyla ücretsiz olarak başlayacak yeni aşılama programıyla artık bebekler altı farklı hastalığa karşı tek enjeksiyonla korunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminde önemli bir yeniliğe giderek altı bileşenli karma aşı uygulamasını hayata geçiriyor. 14 Nisan itibarıyla başlayacak olan bu yeni aşılama programı, bebeklerin altı farklı hastalığa karşı tek enjeksiyonla korunmasını sağlayacak.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni geliştirilen altı bileşenli karma aşı, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci, hemofilus influenza Tip B ve hepatit B gibi ciddi hastalıklara karşı bağışıklık sağlayacak. Daha önce uygulanan hepatit B aşısı (1998’den beri) ve beşli karma aşı (2008’den itibaren) bu yeni sistemle birleştirilerek daha kapsamlı bir aşılama süreci başlatıldı.
TÜRKİYE GENELİNDE ÜCRETSİZ OLACAK
Yeni aşılama programı kapsamında altılı karma aşı, Türkiye genelinde tüm aile sağlığı merkezleri ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılacak. Daha önce beşli karma aşı ile aşılanan çocukların devam dozları artık altılı karma aşı ile tamamlanacak. Bu sayede ek bir enjeksiyona gerek kalmadan bağışıklama süreci devam edecek.
Sağlık yetkilileri, bu yeni uygulamanın bebeklerin aşı takvimini daha pratik hale getireceğini ve ebeveynler için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtiyor.