Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Bayramdan Sonra Yürürlüğe Giriyor! Artık Ücretsiz Olacak

TÜRKİYE GENELİNDE ÜCRETSİZ OLACAK

Yeni aşılama programı kapsamında altılı karma aşı, Türkiye genelinde tüm aile sağlığı merkezleri ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılacak. Daha önce beşli karma aşı ile aşılanan çocukların devam dozları artık altılı karma aşı ile tamamlanacak. Bu sayede ek bir enjeksiyona gerek kalmadan bağışıklama süreci devam edecek.

Sağlık yetkilileri, bu yeni uygulamanın bebeklerin aşı takvimini daha pratik hale getireceğini ve ebeveynler için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtiyor.