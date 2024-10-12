Sağlığımız Tehlikede! İşte Gıda Hilelerinden Korunmanın 7 Yolu

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, vatandaşın taklit ve tağşişi, gözle ya da tat alma duyusuyla fark edilmesi ve direkt anlamasının genellikle mümkün olmadığını, bunu anlamak için teknik bilgi ve laboratuvar analizleri gerektiğini belirtti. Bu tür hileli uygulamaları fark etmek için vatandaşların bireysel olarak kullanabileceği yöntemlerin sınırlı olduğunu ifade eden Boyu, yine de vatandaşların bazı adımlar atarak kendilerini koruyabileceğini kaydetti.

Vatandaşların taklit ve tağşişten kaçınmak için yapması gerekenleri 7 maddede özetledi. O maddeler şunlar: