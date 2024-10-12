Sağlığımız Tehlikede! İşte Gıda Hilelerinden Korunmanın 7 Yolu
Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş ürünleri açıkladığı liste, gıda hilelerinin boyutlarını gözler önüne serdi. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, hileli gıdalardan korunmak için vatandaşların alabileceği önlemleri 7 maddede sıraladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, vatandaşın taklit ve tağşişi, gözle ya da tat alma duyusuyla fark edilmesi ve direkt anlamasının genellikle mümkün olmadığını, bunu anlamak için teknik bilgi ve laboratuvar analizleri gerektiğini belirtti. Bu tür hileli uygulamaları fark etmek için vatandaşların bireysel olarak kullanabileceği yöntemlerin sınırlı olduğunu ifade eden Boyu, yine de vatandaşların bazı adımlar atarak kendilerini koruyabileceğini kaydetti.
Vatandaşların taklit ve tağşişten kaçınmak için yapması gerekenleri 7 maddede özetledi. O maddeler şunlar:
1- Bilinen ve güvenilir markalar, kalite ve gıda güvenliği konusunda daha sıkı denetimlere tabi tutulur ve bu tür işletmelerde gıda güvenilirliğinin sağlanması için uzman teknik personeller görev yapmaktadır. Küçük ya da isimsiz markalardan uzak durarak risk azaltılabilir.
2- Ürünlerin etiketleri dikkatlice incelenmeli. Ambalajlı ürünlerin üzerinde yer alan üretim tarihi, son kullanma tarihi, parti numarası, içerik bilgisi gibi veriler, ürünü daha iyi değerlendirme imkânı sunar. Açıkta satılan ürünlerde ise bu bilgilerden yoksun kalınır.
3- Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listelerini takip ederek, hangi firmaların uygunsuz ürün sattığını öğrenmek ve bu firmalardan uzak durmak önemli. Düzenli olarak ifşa edilen bu listeler, tüketicilere rehberlik eder.
4- Gıda ürünlerinin maliyeti genellikle kalitesini yansıtır. Piyasa fiyatının çok altında satılan bir ürün, kalitesiz ya da taklit ürün olma riskini artırır. Özellikle et ve baharat gibi ürünlerde olağan dışı ucuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
5- Şüphe duyulan ürünlerle karşılaşıldığında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ya da ilgili tüketici hakem heyetlerinin şikâyet hatlarına başvurulabilir. Vatandaşlar şikâyet ederek denetimlerin artırılmasına katkı sağlayabilirler.
6- Doğrudan güvenilir üreticilerden alışveriş yapmak ve tedarik zincirinin daha şeffaf olduğu yerel üreticileri tercih etmek de önemli bir adımdır. Özellikle organik ya da sertifikalı ürünler tercih edilmeli.
7- Gıda güvenliği hakkında temel bilgi sahibi olmak, özellikle evde gıda hazırlarken dikkat edilecek noktalar hakkında bilinçlenmek, uzun vadede daha güvenli bir tüketim alışkanlığı kazandırır.