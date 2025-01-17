Sadece Suda Yetiştiriyor, Yılın 8 Ayı Hasat Ediyor! Paraya Para Demiyor
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyünde, yüzde 75 devlet desteğiyle sera kuran ziraat mühendisi Ebubekir Yavuz, yılın 8 ayı boyunca topraksız tarım yaparak gelir sağlıyor.
Kaynak: AA
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan ve bir süre topraksız tarım uygulamaları yapan özel bir firmada çalışan Yavuz, kendi işini kurma kararı alarak Sinanköy'de arazi satın aldı. Genç çiftçi desteklerini araştıran Yavuz, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yüzde 75 hibeli "Sera Kurulumu Projesi"nden yararlanarak kendi serasını hayata geçirdi.
2 BİN 400 KÖK KAPASİTELİ SERA KURDU
Yaklaşık 300 metrekarelik kapalı alanda üretime başlayan Yavuz, bu alanda 3 bin metrekarelik bir tarım arazisine denk miktarda ürün yetiştiriyor.
‘AZ KAPASİTEDE ÇOK ÜRÜN YETİŞTİRİYORUM’
Ziraat mühendisi Yavuz, serasında modern bir sulama ve gübreleme sistemi kurarak kaynak israfını en aza indirdiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz, "Katlı bir sistem kurdum. 300 metrekare seramın kapasitesi 2 bin 400 kök" dedi. Az kapasiteyle daha fazla üretim yapabildiğini belirten genç girişimci, "Burada hem su hem de gübre israfının önüne geçiyorum. Az kapasiteli seradan çok ürün yetiştirebiliyorum” diye konuştu.
HASTALIK VE HAŞERE RİSKLERİ AZALIYOR
Topraksız tarımın avantajlarına değinen Yavuz, özellikle hastalık ve haşere risklerinin bu yöntemle büyük ölçüde azaldığını vurguladı. Yavuz, şunları söyledi:
Toprakta hastalık riski, haşere ve sulama sıkıntıları oluyor. Bundan dolayı hem maliyet oluyor hem de hasat süresi uzuyor. Topraksız tarımda küçük bir alanda kısa sürede daha çok ürün yetiştiriyorum. Hastalık riski çok daha az oluyor. Topraklı tarıma göre hastalık riski yüze 80 daha az oluyor. Aynı zamanda müdahalesi kolay oluyor. Kapalı sistem üretim yaptığımız için öncelikle haşere sıkıntısı neredeyse hiç olmuyor. Suyu geri dönüşümlü kullandığımız için sudan tasarruf ediyorum.
YILIN 8 AYI HASAT EDİYOR
Hasat sürelerinin topraksız tarımla oldukça kısaldığını ifade eden Yavuz, “Hasat sürem oldukça kısalıyor. Yılın 8 ayı ortalama 40 günde hasat yaparken, soğuk ve güneşin az olduğu aylarda bu süre 2 aya kadar çıkabiliyor” dedi.