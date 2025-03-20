Sadece O İlimizde Yetişiyor, Görmek İçin Tur Düzenleniyor! Koparmanın Cezası 1 Milyon Lirayı Geçiyor!
Türkiye’nin endemik bitki türleri arasında yer alan Kemer orkidesi doğaseverler ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Kemer orkidesi başta olmak üzere bölgedeki endemik bitki türlerini koparmanın cezası ise 1 milyon lirayı geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Beydağları Sahil Milli Parkı, baharın gelişiyle birlikte endemik bitki türlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Dünyada yalnızca bu bölgede yetişen Kemer orkidesi, doğaseverler ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak uzmanlar, bu değerli bitkinin doğadan sökülmesinin ekolojik dengeyi tehdit ettiğini belirterek vatandaşları uyarıyor.
ORKİDELERİ KOPARMAK BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, endemik bitkilerin izinsiz toplanmasının yasak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Salep üretiminde kullanılan orkide türleri doğadan kaçak olarak sökülüyor. Ancak bu sadece ekonomik bir mesele değil, ekolojik bir yıkım anlamına da geliyor. Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yapılan araştırmalarda, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen Kemer orkidesi yumrularının yurt dışındaki bazı sitelerde satışa sunulduğunu tespit ettik. Bu, biyokaçakçılığın ne denli büyük bir tehdit olduğunu gözler önüne seriyor.
TÜRKİYE DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİNDEN BİRİ
Türkiye’nin bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Deniz, Türkiye’de yaklaşık 10 bin bitki türü bulunduğunu, bunların 3 bin 500’ü endemik ve yalnızca Türkiye’ye özgü olduğunu belirtti.
Antalya’daki bitki çeşitliliğine değinen Deniz, bölgede 700 endemik bitki türü yetiştiğini, 250 bitki türünün yalnızca Antalya’da bulunduğunu ve başka hiçbir yerde yetişmediğini belirtti.
Prof. Dr. Deniz, bu genetik mirasın korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek, doğadan koparılan bitkilerin doğal ortamları dışında yaşamlarını sürdüremeyeceğini dile getirdi.
KOPARMANIN CEZASI 1 MİLYON TL’Yİ GEÇİYOR
Biyokaçakçılığın yalnızca ticari amaçla yapılmadığını, bazı vatandaşların iyi niyetle bile olsa doğadan bitki koparmasının büyük tehdit oluşturduğunu belirten Deniz, cezalar konusunda, Tehdit altındaki bir bitkinin izinsiz sökülmesi halinde ceza 1 milyon TL’yi aşabildiğini, sadece Kemer orkidesini koparmanın cezasının ise 557 bin 212 TL olduğunu söyledi.