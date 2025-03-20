Sadece O İlimizde Yetişiyor, Görmek İçin Tur Düzenleniyor! Koparmanın Cezası 1 Milyon Lirayı Geçiyor!

ORKİDELERİ KOPARMAK BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, endemik bitkilerin izinsiz toplanmasının yasak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Salep üretiminde kullanılan orkide türleri doğadan kaçak olarak sökülüyor. Ancak bu sadece ekonomik bir mesele değil, ekolojik bir yıkım anlamına da geliyor. Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yapılan araştırmalarda, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen Kemer orkidesi yumrularının yurt dışındaki bazı sitelerde satışa sunulduğunu tespit ettik. Bu, biyokaçakçılığın ne denli büyük bir tehdit olduğunu gözler önüne seriyor.