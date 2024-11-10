Sadece 15 Liraydı, 15 Bin Liraya Çıkarılıyor! Randevu Sistemi Kilitlendi: Duyan Akın Ediyor
Ehliyet, pasaport, sürücü kursları ve araç muayene ücretlerine 2025 yılı itibarıyla büyük zamlar yolda.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıla sayılı günler kala, zam öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyenler nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle ehliyet ve pasaport yenilemek isteyenlerin taleplerindeki yüzde 40 oranındaki artış, randevu bulmayı her geçen gün zorlaştırıyor.
5 BİN LİRAYI GEÇECEK
Uzmanlara göre, 31 Aralık’a kadar ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL iken, yeni yılda bu ücret 5 bin TL’yi geçecek.
Ehliyet ve pasaport harçlarıyla araç muayene ücretlerine yapılacak yüzde 44’lük zam öncesinde vatandaşlar, 2024 yılı bitmeden işlemlerini hızlandırıyor. Bu süreçte başvuru sayısındaki yoğunluk, son günlerde kurumların daha fazla talep almasına neden oldu.
BAŞVURU İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR
Yılmaz, ehliyet alım sürecinin zaman aldığını belirterek, işlemlerin en geç aralık ayının ikinci haftasına kadar başlatılmasının önemini vurguladı.
BAŞVURULARDA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANIYOR
Ehliyet veya pasaport almak isteyenler, zamlı tarifeler devreye girmeden işlemlerini tamamlamak için erkenden başvurularını yapıyor. Araç muayenesi süresi dolanlar da benzer şekilde yoğun bir biçimde muayene istasyonlarından randevu alıyor. Bu talepler, sürücü kursları, nüfus müdürlükleri ve muayene istasyonlarında büyük bir hareketlilik yaratmış durumda.
31 ARALIK'A KADAR BAŞVURMALARI GEREKİYOR
Eski tip ehliyetlerin geçerliliği 2025 yılı itibarıyla sona erecek ve milyonlarca sürücü ehliyetini yenilemek durumunda kalacak. 31 Aralık 2024’e kadar başvuranlar, 15 TL karşılığında ehliyetlerini yenileyebilecek. Ancak bu tarihi kaçıran sürücüler, yeni yılda 5 bin TL’nin üzerinde bir yenileme ücreti ödemek zorunda kalacak.