Sadece 15 Liraydı, 15 Bin Liraya Çıkarılıyor! Randevu Sistemi Kilitlendi: Duyan Akın Ediyor

BAŞVURULARDA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANIYOR

Ehliyet veya pasaport almak isteyenler, zamlı tarifeler devreye girmeden işlemlerini tamamlamak için erkenden başvurularını yapıyor. Araç muayenesi süresi dolanlar da benzer şekilde yoğun bir biçimde muayene istasyonlarından randevu alıyor. Bu talepler, sürücü kursları, nüfus müdürlükleri ve muayene istasyonlarında büyük bir hareketlilik yaratmış durumda.