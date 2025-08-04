Sadece 15 Gün Çalışıyorlar, Günlük 6 Bin TL Kazanıyorlar! Cebinden 1 Kuruş Çıkmadan Maaşını Alıyorlar

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Fındık üretiminin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Giresun’da, hasat öncesi hazırlıklar hız kazandı. Daldan toplama yöntemiyle hasada erken başlayan üreticilerin ardından, yerden toplama yapacaklar da bahçe temizliği çalışmalarına başladı. Özellikle ot ve dikenlerin temizlenmesiyle başlayan bu süreç, fındık toplamanın en önemli ve zahmetli adımlarından biri olarak görülüyor.

GÜNLÜK YEVMİYE 6 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Fındık üreticisi Doğan Işık, bahçelerin altının temizlenmesinin her sezon olduğu gibi bu yıl da büyük emek istediğini belirtti. Ot biçme motorlarının el tırpanlarının yerini aldığını ifade eden Işık, bu işin hala en zor kısımlardan biri olduğunu vurguladı. “Motor, yakıt ve diğer malzemeler işçiye aitse günlük 6 bin liraya kadar ücret talep ediliyor. İş kolay değil. Ağır motorlar saatlerce sırtınızda, bir yandan da kollarınızı sürekli hareket ettirerek çalışmak zorundasınız,” dedi.

Kurak geçen mevsim nedeniyle fındık hasadının gecikebileceğini belirten Işık, bu nedenle bahçe altının düzgün temizlenmesinin toplama sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.

"YILDA 15 GÜN ÇALIŞIYORLAR"

Bahçe temizliğinin zamanlamasına dikkat çeken bir diğer üretici Eyüp Okur da, ot biçme işinin hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi. “Hasat öncesinde ışkın dediğimiz ince dallar ve yerdeki tüm yabancı otların temizlenmesi şart. Bahçeyi zamanında temizlemezsen fındık toplayamazsın. Bu iş tehlikeli ve ağır. Biz yılda sadece 15 gün yapıyoruz bu işi. Malzeme bize aitse günlük 5 bin 500 liraya, bazen 6-7 bin liraya bile çıkabiliyor” diye konuştu.

Okur, erken yapılan temizlikte otların yeniden çıkabileceğini, geç kalındığında ise fındık toplamanın zorlaşacağını belirterek, bu sürecin tam zamanında ve dikkatli şekilde yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Giresun’da bahçelerde süren bu zorlu hazırlıklar, fındık hasadının ilk adımı olarak üreticilerin emek yükünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA