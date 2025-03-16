Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı
İŞKUR tarafından devlet desteğiyle hayata geçirilen gençlik programı kapsamında Ayda 14 gün çalışan bir öğrenci 15 bin 162 TL gelir elde edebiliyor. İlk etapta 100 bin öğrenci işe yerleştirilirken, yıl sonuna kadar bu sayının 200 bine ulaşması bekleniyor.
Kaynak: ATV Haber
Öğrencilere iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı, yoğun başvuru almaya devam ediyor. Haftada üç gün çalışma imkânı sunan bu program kapsamında öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de maddi kazanç sağlıyor. Ayda 14 gün çalışan bir öğrenci 15 bin 162 TL gelir elde edebiliyor. Başvuru sayısının artmasıyla birlikte programa katılabilecek öğrenci kontenjanının da genişletilmesi hedefleniyor.
100 BİN ÖĞRENCİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI
İŞKUR tarafından devlet desteğiyle hayata geçirilen gençlik programı, öğrencilerin eğitimleri sırasında iş hayatına adım atmalarına fırsat sunuyor. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda haftanın en fazla üç günü çalışarak günlük 1083 TL kazanıyor. Programın başlangıcından bu yana 435 bin 825 öğrenci başvuruda bulundu. İlk etapta 100 bin öğrenci işe yerleştirilirken, yıl sonuna kadar bu sayının 200 bine ulaşması bekleniyor.
ÜNİVERSİTELERDE YOĞUN İLGİ
Selçuk Üniversitesi, İŞKUR Gençlik Programı'na en fazla başvuru yapılan okullardan biri oldu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Öğrencilerimizden 10 binden fazla başvuru aldık, şu anda 1750 öğrencimiz aktif olarak çalışıyor” dedi. Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır ise, fakültede öğrencilerin film, reklam ve gazetecilik atölyelerinde çalışarak hem mesleki gelişim sağladıklarını hem de gelir elde ettiklerini belirtti.
4 YILDA 1 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK
Program sayesinde veterinerlik fakültesi öğrencileri hayvan hastanelerinde, diğer öğrenciler ise kütüphane ve uygulama birimlerinde çalışma fırsatı buluyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olan bu sistemle 4 yıl içinde 1 milyon öğrenciye iş imkânı sağlanması amaçlanıyor.