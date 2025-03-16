Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı

ÜNİVERSİTELERDE YOĞUN İLGİ

Selçuk Üniversitesi, İŞKUR Gençlik Programı'na en fazla başvuru yapılan okullardan biri oldu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Öğrencilerimizden 10 binden fazla başvuru aldık, şu anda 1750 öğrencimiz aktif olarak çalışıyor” dedi. Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır ise, fakültede öğrencilerin film, reklam ve gazetecilik atölyelerinde çalışarak hem mesleki gelişim sağladıklarını hem de gelir elde ettiklerini belirtti.