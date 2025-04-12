Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor

Hizan yaylalarında toplama yapan Ercan Sepet, "Yılda bir kez çıkıyor, biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Her derde deva diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Pazarlarda görenler, kısa süreliğine bulunabilen bu doğal ürünü kaçırmadan alıyor. Oğuz Uçak isimli bir başka satıcı ise, "Bir kış boyunca bu bitkinin çıkmasını bekliyoruz. Şifası bol, lezzeti de farklı" diyerek yayla muzunun bölge için taşıdığı değeri dile getiriyor.