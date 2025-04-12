Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor
Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında doğal olarak yetişen ve halk arasında yayla muzu ya da ışkın adıyla bilinen uçkun bitkisi, zorlu doğa şartlarında toplanarak pazarda yerini aldı. Faydası saymakla bitmeyen ve ekşi tadıyla sevilen bu bitkinin kilosu 250 TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bitlis’in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde dağların zirvelerinde yetişen uçkun, halk arasında yayla muzu ya da ışkın olarak adlandırılıyor. Bahar aylarında kısa süreliğine toplanabilen bu özel bitki, kilosu 200 ila 250 TL arasında değişen fiyatlarla pazarlarda satışa sunuluyor.
DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR, SADECE 1 AY TOPLANIYOR
Sabahın erken saatlerinde yola çıkan bölge halkı, 10-15 kilometrelik yürüyüşlerle yüksek rakımlara ulaşıp uçkun topluyor. Topladıkları bitkileri şehir merkezine getirerek pazarda satışa sunan vatandaşlar, bu zorlu mesleği yılın sadece bir ayında yapabiliyor. Semih Orki isimli bir satıcı, "Uçkun kısa süreli ama önemli bir gelir kaynağı. Zahmetli ama aile bütçemize katkı sağlıyor" diyerek emeğin büyüklüğünü vurguluyor.
DOĞAL İLAÇ ETKİSİ VERİYOR, HER DERDE DEVA OLUYOR
Ekşimsi aromasıyla damakları şenlendiren yayla muzu, bölge halkı tarafından adeta doğal bir ilaç olarak görülüyor. Satıcıların ve kullanıcıların iddiasına göre sarılık, tansiyon, şeker hastalığı, mide rahatsızlıkları ve diyabete karşı olumlu etkileri bulunuyor.
Hizan yaylalarında toplama yapan Ercan Sepet, "Yılda bir kez çıkıyor, biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Her derde deva diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Pazarlarda görenler, kısa süreliğine bulunabilen bu doğal ürünü kaçırmadan alıyor. Oğuz Uçak isimli bir başka satıcı ise, "Bir kış boyunca bu bitkinin çıkmasını bekliyoruz. Şifası bol, lezzeti de farklı" diyerek yayla muzunun bölge için taşıdığı değeri dile getiriyor.