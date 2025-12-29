Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yeni Dönem: Yenilenen Terminal 1 Binası Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek ve yolcu deneyimini üst seviyeye taşımak amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin ilk fazını hizmete açıldı.

Açılış Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda yürütülen politikalarla Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiklerini söyledi. Yılda ortalama 1.4 havalimanını hizmete açarak 23 yılda 32 yeni havalimanı inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, yolcu kapasitesi bakımından Türkiye’nin 2024 yılı sonunda 231 milyon yolcu ile Avrupa'da 3’üncü, dünyada da 7’inci sıraya yükseldiğini anlattı.

Uraloğlu, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunan, uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye'nin küresel havacılık arenasındaki konumunu güçlendiren, sınırları zorlayan stratejik bir merkez olduğunu ifade etti.

2025 HEDEFİ 48 MİLYON YOLCU

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2025’in ilk 11 ayında 44 milyon 217 bin yolcuya ulaştığını, 2025’i ise 48 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Artan yolcu trafiğini karşılamak, daha hızlı, daha güçlü ve daha konforlu hizmet sunmak için şimdi de terminal 1 renovasyon projesini hayata geçiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 1. faz ile havalimanımız hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacak.

Yeni yapılan çalışmalarla ilk terminal binası T1, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat buldu. Terminal 1 ve terminal 2, yaklaşık 240 metre uzunluğunda, 10,5 metre genişliğinde özel bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Artık yürüyen bantlar ve elektromekanik ekipmanlarla yolcu akışı kesintisiz ve üst düzey konforla sağlanmış oluyor. Bu faz kapsamında 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip uzak uçak bekleme salonu da hizmete hazır hale getirildi.

AYNI ANDA 10 UÇAK KAPASİTESİ

Bu salon aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare alanı, 100 metrekare yeme içme alanları, 430 metrekare çocuk alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak inşallah. Proje kapsamında havalimanımızın kara tarafı ulaşımını daha düzenli ve daha erişilebilir hale getirecek kapsamlı bir otopark düzenlemesini de hayata geçirdik. Terminal 2’nin otopark kapasitesi 5 bin 228 araca, terminal 1’in otopark kapasitesi ise 670 araca yükseldi.

Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkmış oldu. Aynı zamanda metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirlerarası otobüs transfer alanıyla kara tarafı ulaşımı da güçlendirildi. Bu düzenlemeyle yolcularımızın metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi. Yani gelen yolcularına eşsiz ve kesintisiz hizmet için her detay titizlikle ilmek ilmek işlenerek tamamlandı. 2. faz ve 3. faz çalışmaları da tamamlandığında terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave yaklaşık 5 buçuk milyon yolcu kapasitesi daha kazandırmış olacak.

Burası Avrupa'da aynı şehirde ilk ona giren iki havalimanından bir tanesi. Bir tanesi İstanbul Havalimanı, bir tanesi de Sabiha Gökçen. Yani dolayısıyla Avrupa'da aynı şehirde ilk ona giren iki havalimanı. Bunun altını çizmek istiyorum. Hani diyorlardı ya burada kargalar mı uçacak? Bakın rakamı paylaştık. 2003 yılında 34 milyon olan bütün hava trafiğini biz bu yıl inşallah 48 milyonla tamamlanmış olacağız. Biz kargaları ve balıkları ürkütmeden ülkemize hizmet etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA