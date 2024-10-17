Sabancı'dan Rekor Satış: 445 Milyon 383 Bin Liraya Gitti
Sabancı ailesinin üyelerinden Kaya Sabancı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 710 metrekarelik villasını 12 milyon euroya (445 milyon 383 bin TL) sattı. Söz konusu satış, lüks konut piyasasında dikkat çekti.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Kaya Sabancı, Bodrum'daki 710 metrekarelik villasını 12 milyon euroya sattı.
Sabancı'nın daha önce villasının bulunduğu sitede yaşanan bir darp olayıyla gündeme geldiği biliniyor. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, satışa konu olan villa, lüks sitenin en büyüklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Haberde, “Kaya Sabancı, sitenin en büyük villalarından birini 12 milyon euroya satmış. Eğer bu rakam doğruysa, sitedeki en küçük villalar bile 10-11 milyon euroya alıcı bulurken, bu büyüklükteki villaların 18-20 milyon euro arasında bir fiyatla satılması beklenirdi. Anlaşılan Sabancı, yaşadığı olayın ardından siteyle tüm bağlarını koparmak istemiş ve fiyat konusunda taviz vermiş gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.
Kaya Sabancı’nın olaydan sonra villasına dönmediği ve denize girmek için Bodrum’un başka sahillerini tercih ettiği belirtiliyor.