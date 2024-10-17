Sabancı'dan Rekor Satış: 445 Milyon 383 Bin Liraya Gitti

Haberde, “Kaya Sabancı, sitenin en büyük villalarından birini 12 milyon euroya satmış. Eğer bu rakam doğruysa, sitedeki en küçük villalar bile 10-11 milyon euroya alıcı bulurken, bu büyüklükteki villaların 18-20 milyon euro arasında bir fiyatla satılması beklenirdi. Anlaşılan Sabancı, yaşadığı olayın ardından siteyle tüm bağlarını koparmak istemiş ve fiyat konusunda taviz vermiş gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.