Sabancı Holding'in Kıymetlisi Çimsa Rekor Kırdı
Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çimsa, İrlanda ve Birleşik Krallık pazarının önemli oyuncularından Mannok’u satın alarak büyük bir adım attı. Bu hamle, Sabancı Holding’in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük yurt dışı satın alımı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çimsa, son beş yıl içinde piyasa değerini yaklaşık yedi kat artırarak 1,4 milyar dolar seviyesine ulaştırdı. Şirket, beyaz çimento alanında dünyanın en büyük iki üreticisinden biri olurken, kalsiyum alüminat çimento (CAC) sektöründe ise en büyük üç oyuncudan biri konumuna geldi.
MANNOK SATIN ALIMI DÖNÜM NOKTASI OLDU
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tamamlanan Mannok satın alımı, Çimsa’nın küresel hedeflerinde kritik bir kilometre taşı oldu. Şirket, bu hamleyle gaz beton ve prekast gibi çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünlerini de portföyüne ekledi.
Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, bu satın almanın yalnızca Sabancı tarihine değil, aynı zamanda Türkiye’nin 2024 yılında yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak kaydedildiğine dikkat çekti. Orhun, "Sabancı, faaliyet gösterdiği her alanda öncü olmayı sürdürüyor. Mannok satın alımı da bu vizyonun bir yansımasıdır" dedi.
KÜRESEL REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR
Burak Orhun, dünya genelinde rekabetin artık malzeme odaklı şekillendiğini belirterek, ileri malzeme teknolojilerine hakimiyetin şirketler için stratejik bir önem taşıdığını vurguladı. Betonun, sudan sonra dünyada en çok kullanılan ikinci malzeme olduğunu hatırlatan Orhun, Çimsa’nın teknoloji ve inovasyonla bu alanda sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklandığını ifade etti.
Çimsa’nın Mannok satın alımıyla küresel büyüme stratejisine güçlü bir katkı sağladığını vurgulayan Orhun, “Malzeme Teknolojileri Grubu olarak, Sabancı’nın dünya çapındaki vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
AMERİKA VE AVRUPA’DA YENİ SATIN ALMALAR GÜNDEMDE
Sabancı Holding’in malzeme teknolojileri alanında büyümeyi sürdüreceğini belirten Burak Orhun, “Şu anda Sabancı Holding’in net aktif değeri içinde Malzeme Teknolojileri Grubu’nun payı yüzde 14 seviyesinde. 2029 itibarıyla bu oranı yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Amerika ve Avrupa'da büyük ölçekli yeni satın almalar planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD YATIRIMI BU YIL DEVREYE ALINIYOR
Çimsa CEO’su Umut Zenar da şirketin son yıllardaki dönüşümünde yurt dışı yatırımların kritik bir rol oynadığını belirtti. 2021 yılında İspanya’daki Buñol tesisini satın alarak beyaz çimento üretiminde küresel ölçekte önemli bir konuma ulaştıklarını hatırlatan Zenar, ABD’de devam eden gri çimento öğütme tesisinin inşaatını da bu yıl içinde tamamlayacaklarını açıkladı.
Mannok’un satın alınmasıyla birlikte Çimsa’nın hem ürün çeşitliliğini artırdığını hem de yeni coğrafyalara açıldığını belirten Zenar, “Bu üç büyük yatırımın toplam büyüklüğü 600 milyon doları buluyor. Çimsa artık sadece bir çimento ihracatçısı değil, farklı kıtalarda üretim yapan küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüştü” dedi.
YALITIM VE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜNE GİRİŞ
Mannok’un geniş ürün yelpazesi sayesinde Çimsa’nın portföyüne yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünleri de eklendi. Umut Zenar, bu satın almanın Çimsa’nın uluslararası gelirlerini artırarak döviz bazlı satışların oranını yüzde 70’in üzerine çıkardığını belirtti.
Zenar, "2025 yılı itibarıyla bu satın alımın ürün ve coğrafi çeşitliliğe katkısını çok daha net göreceğiz. Avrupa’dan Amerika’ya uzanan üretim ağımız sayesinde, küresel rekabet gücümüz daha da artacak” dedi.
MANNOK’UN KÜRESEL DÖNÜŞÜMDEKİ ROLÜ
Burak Orhun, Mannok’un İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık sınırında bulunan geniş ölçekli bir sanayi kompleksi olduğunu belirterek, “Mannok sadece bir fabrika değil, malzeme teknolojileri odaklı büyük bir sanayi bölgesi konumunda. 4 bin dönüm büyüklüğündeki bu alan, ileri teknolojiyle donatılmış durumda” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’DE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Çimsa, yurt dışındaki büyüme hamlelerinin yanı sıra Türkiye’de de yatırımlarını sürdürüyor. Umut Zenar, Mersin’de tamamlanan 45 milyon dolarlık CAC yatırımıyla şirketin bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumuna geldiğini belirtti.
Şirket, CAC üretim kapasitesini daha da artırmak amacıyla 32 milyon dolarlık ek yatırım planlıyor. Bu yatırımın 2026’nın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Eskişehir tesisindeki atık ısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarında da sona yaklaşıldığı kaydedildi.
MANNOK’UN EKONOMİYE ETKİSİ 2025’TE DAHA NET GÖRÜLECEK
Çimsa CEO’su Umut Zenar, Mannok’un satın alımının finansal sonuçlara tam anlamıyla 2025’te yansıyacağını belirtti. Mannok’un yalıtım ve ambalaj sektörlerindeki güçlü konumunun Çimsa’nın gelirlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL TEKNOLOJİ YATIRIMLARI
Mannok bünyesindeki paketleme tesisiyle birlikte, Çimsa yeni bir iş koluna da adım attı. Zenar, Avrupa’nın en teknolojik tesislerinden biri olarak gösterilen bu üretim alanında her yıl yaklaşık 1 milyar geri dönüştürülmüş pet şişenin kullanıldığını ve bu süreçlerin döngüsel ekonomiye önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.
Çimsa, sürdürülebilirlik odaklı projeleri sayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası kuruluşu IFC’den yeşil krediler alarak çevre dostu yatırımlarına devam ediyor.