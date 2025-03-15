Sabancı Holding'in Kıymetlisi Çimsa Rekor Kırdı

Çimsa, son beş yıl içinde piyasa değerini yaklaşık yedi kat artırarak 1,4 milyar dolar seviyesine ulaştırdı. Şirket, beyaz çimento alanında dünyanın en büyük iki üreticisinden biri olurken, kalsiyum alüminat çimento (CAC) sektöründe ise en büyük üç oyuncudan biri konumuna geldi.

MANNOK SATIN ALIMI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tamamlanan Mannok satın alımı, Çimsa’nın küresel hedeflerinde kritik bir kilometre taşı oldu. Şirket, bu hamleyle gaz beton ve prekast gibi çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünlerini de portföyüne ekledi.

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, bu satın almanın yalnızca Sabancı tarihine değil, aynı zamanda Türkiye’nin 2024 yılında yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak kaydedildiğine dikkat çekti. Orhun, "Sabancı, faaliyet gösterdiği her alanda öncü olmayı sürdürüyor. Mannok satın alımı da bu vizyonun bir yansımasıdır" dedi.