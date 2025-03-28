Sabancı Holding'den Sonra Anadolu Grubu da Harekete Geçti: Büyük Değişim

ANADOLU GRUBU’NDA LİDERLİK DEĞİŞİYOR

İş dünyasındaki bir diğer önemli değişiklik ise Anadolu Grubu’nda yaşanıyor. 2007 yılından bu yana grubun yönetiminde bulunan Tuncay Özilhan, 17 yıldır yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini haziran ayında devredecek.

Özilhan’ın yerine ise grupta yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan Kamil Süleyman Yazıcı’nın geçmesi bekleniyor. Yazıcı Ailesi’nden gelen ve grubun yönetiminde aktif rol oynayan Yazıcı’nın, yeni dönemde başkanlık koltuğuna oturacağı konuşuluyor.