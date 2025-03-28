Sabancı Holding'den Sonra Anadolu Grubu da Harekete Geçti: Büyük Değişim
Sabancı Holding’de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, iş dünyasında bir önemli gelişme de Anadolu Grubu’nda yaşanıyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, haziran ayında görevini bırakmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevini 27 Mart itibarıyla bırakacağını açıklamıştı. 21 yıldır holdingin yönetiminde olan Sabancı, son kez genel kurulda hissedarlarla bir araya gelecek.
Holdingin yeni yönetim kurulu, 27 Mart’ta düzenlenecek genel kurulda belirlenecek. Yeni dönemde, yönetim kurulu başkanlığına mevcut üye Hayri Çulhacı’nın önerilmesi bekleniyor.
ANADOLU GRUBU’NDA LİDERLİK DEĞİŞİYOR
İş dünyasındaki bir diğer önemli değişiklik ise Anadolu Grubu’nda yaşanıyor. 2007 yılından bu yana grubun yönetiminde bulunan Tuncay Özilhan, 17 yıldır yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini haziran ayında devredecek.
Özilhan’ın yerine ise grupta yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan Kamil Süleyman Yazıcı’nın geçmesi bekleniyor. Yazıcı Ailesi’nden gelen ve grubun yönetiminde aktif rol oynayan Yazıcı’nın, yeni dönemde başkanlık koltuğuna oturacağı konuşuluyor.
Özilhan, görev süresi boyunca Anadolu Grubu’nu birçok farklı sektörde önemli bir konuma taşırken, yeni yönetimle birlikte grubun gelecekte nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.