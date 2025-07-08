Sabancı Holding'den Rekor Yatırım! İmzalar Atıldı, Resmen Satın Aldı
Sabancı Holding, ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Holding, Teksas eyaletinde 156 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin tamamını portföyüne dahil etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding’in ABD’deki iştiraki Sabancı Renewables Inc., Pepper Solar Farm LLC'nin %100 hissesini satın aldı. Lisans hakkı devralınan güneş enerjisi projesinin, 2027 yılının 3. çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Satın alma işlemi, Sabancı Holding’in %100 bağlı ortaklığı olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi.
ABD’DEKİ ENERJİ PORTFÖYÜ 660 MW’A YÜKSELECEK
Yeni yatırım, Sabancı Renewables Inc.’in ABD'deki mevcut projelerine ek olarak enerji kapasitesini ciddi şekilde artıracak. Halihazırda devrede olan Cutlass II Güneş Enerjisi Santrali’nin yanı sıra, Temmuz ayında devreye alınması planlanan Oriana projesiyle birlikte toplam kapasitenin 660 megavata ulaşacağı belirtildi.
YENİ EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİNE PARALEL
KAP açıklamasında, yatırımın Sabancı Topluluğu’nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi ile küresel ayak izini genişletme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunduğu vurgulandı. Sabancı Renewables Inc., bu kapsamda ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak sürdürüyor.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin %100 hissesi ilişkili olmayan bir üçüncü taraftan satın alınmıştır.
Söz konusu güneş enerjisi santrali yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ilgili tesisin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.
Halihazırda faaliyette olan Cutlass II güneş enerjisi santrali ile Temmuz ayı içerisinde devreye alınması planlanan Oriana güneş enerjisi santraline ek olarak gerçekleştirilecek bu yeni kapasite yatırımının devreye alınması sonrasında, Sabancı Renewables Inc.'in ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyü 660 MW'a ulaşacaktır.
Sabancı Renewables Inc., Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi, küresel ayak izini güçlendirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir."