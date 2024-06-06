Sabancı Holding’den ilk çeyrekte büyük zarar

Hacı Ömer Sabancı Holding, 2024 birinci çeyrek döneminde 5 milyar 366 milyon TL seviyesinde net zarar kaydetti. TMS 29 dahil olarak 2023 1.çeyrekte de 2.3 milyar TL net zarar kaydedilmişti.

Net zararda banka ağırlıklı yüksek parasal varlık pozisyonunun yarattığı parasal kayıp etkili oldu Banka segmentinde 3 milyar 307 milyon TL, banka dışı segmentte de 2 milyar 5 milyon TL seviyesinde net zarar kaydedildi. Bu zararın ana nedeni, finansallarında enflasyon muhasebesinin yarattığı 22.3 milyar TL'lik olumsuz etki oldu. Özellikle parasal kazanç/kayıp kalemi altında yaşanan bu etki, şirketin net karını büyük ölçüde etkiledi.

Satış gelirlerindeki artış ise dikkat çekiciydi. BloombergHT’den Burcu Kıratlı’nın aktardığına göre Sabancı Holding'in 2024 ilk çeyrekteki satış gelirleri, önceki yıla göre yüzde 5 artarak 39 milyar TL düzeyine ulaştı. Ancak, enerji sektöründeki dalgalanmalar, özellikle Enerjisa Üretim'in performansını olumsuz etkiledi.

Elektrik fiyatlarındaki düşüş ve doğalgaz hacimlerindeki azalış, şirketin 2024 ilk çeyrekteki satış gelirlerinde yüzde 48'lik bir düşüşe neden oldu. FAVÖK'te de yüzde 63'lük bir daralma yaşandı.

ENERJİDE GELİR YÜZDE 35 AZALDI

Kombine gelirlerdeki yüzde 6’lık reel büyümeye en büyük katkı sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 27’lik büyümeler ile Banka ve Dijital segmentlerinden gelirken Enerji segmentinin kombine gelirleri yüzde 35 daraldı. Kombine FAVÖK ise banka ve enerji segmentlerindeki daralma ile beraber reel bazda yüzde 17 gerilerken Sanayi segmenti yüzde 19’luk kombine FAVÖK büyümesi kaydetti.

Holding'in finansal tablosunda öne çıkan bir diğer husus, parasal kayıpların etkisi oldu. Banka segmentinde 3,3 milyar TL, banka dışı segmentte ise 2.05 milyar TL net zarar kaydedildi. Bu durum, konsolide özkaynak karlılığının önceki döneme göre yüzde 5,9 seviyesine gerilemesine neden oldu.

Ancak, net zarara rağmen Holding'in solo net nakit pozisyonu önemli ölçüde artış gösterdi. Şirketin net nakit pozisyonu Exsa birleşmesi ve temettü girişleriyle birlikte Mart 2024'te 14,4 milyar TL'ye yükseldi.

Banka dışı net borç/FAVÖK rasyosu ise Mart 2024 sonunda 0,9x ile Holding'in orta vadeli hedeflerinde işaret ettiği 2,0x’in oldukça altında kalmaya devam ederken, bilgilendirme notunda güçlü bilanço yapısının Holding'in gelecekte cazip yatırım fırsatlarını değerlendirip yeni ekonomide büyüme taahhüdünü yerine getirmesine olanak sağlayacağı belirtildi.