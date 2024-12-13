Sabancı Holding Tarihinde Bir İlke İmza Attı! 12 Milyarlık Yeni Rekor

65 binden fazla çalışanıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Sabancı Holding, bu satın alma ile Avrupa’daki etkinliğini daha da güçlendirdi. Holding yöneticileri, Mannok’un Kuzey İrlanda’daki tesislerini ziyaret ederek hem şirketin faaliyetlerini yerinde inceledi hem de çalışanlarla bir araya geldi.