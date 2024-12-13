Sabancı Holding Tarihinde Bir İlke İmza Attı! 12 Milyarlık Yeni Rekor
Sabancı Holding, tarihindeki en büyük satın almalardan birini gerçekleştirerek İrlanda’nın önde gelen çimento üreticisi Mannok’un %94,7 hissesini 330 milyon euro (12,2 milyar TL) karşılığında satın aldı. Bu dev yatırım, Sabancı’nın uluslararası alandaki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
65 binden fazla çalışanıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Sabancı Holding, bu satın alma ile Avrupa’daki etkinliğini daha da güçlendirdi. Holding yöneticileri, Mannok’un Kuzey İrlanda’daki tesislerini ziyaret ederek hem şirketin faaliyetlerini yerinde inceledi hem de çalışanlarla bir araya geldi.
İRLANDA’DA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
Sabancı yöneticileri, Mannok’un İnovasyon Akademisi’nde düzenlenen ve 75’ten fazla çalışanının katıldığı özel bir etkinliğe katıldı. Bu etkinlikte Sabancı’nın uzun vadeli hedefleri ve yatırımları üzerine görüşler paylaşıldı.
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ
Yaz aylarında Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, İrlanda’nın en büyük çimento üreticisi Mannok’un hisselerini satın almak için anlaşma imzalamıştı. Bu işlem, Sabancı’nın uluslararası çimento sektöründe etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Sabancı Holding’in bu yatırımı, sadece Türkiye ekonomisi için değil, aynı zamanda Avrupa pazarında da yeni fırsatların kapısını aralıyor. Mannok satın alması, holdingin küresel büyüme vizyonunu ortaya koyan önemli bir adım olarak tarihe geçti.