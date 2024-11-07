Sabancı Holding Rekor Kırdı
Sabancı Holding, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesine tabi tutulan finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Holding'in yılın ilk 9 ayındaki kombine gelirleri 868,3 milyar TL'ye ulaşırken, kombine FAVÖK 101,5 milyar TL olarak gerçekleşti. CEO Cenk Alper, bu dönemdeki performansın, stratejik hedeflere uygun adımların bir sonucu olduğunu belirterek, Holding'in net aktif değerini 2029'a kadar 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.
Kaynak: AA
Cenk Alper, Londra’da gerçekleştirilen ve 100'den fazla yabancı yatırımcının katıldığı bir konferansta, Sabancı Holding’in 2024-2029 dönemi yol haritasını açıkladıklarını belirtti. "Sürdürülebilir, Dijital ve Ölçeklenebilir" temasıyla sundukları bu stratejide, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojiler alanında yatırımlarla portföylerini dengelemeyi planladıklarını aktardı. Alper, “2024’te yüzde 19 olan yabancı para gelir oranımızı yüzde 30’un üzerine çıkaracağız” dedi ve bu süreçte yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.
BÜYÜK SATIN ALMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI
Sabancı Topluluğu’nun yurt dışındaki en büyük satın alması, Malzeme Teknolojileri Grubu bünyesindeki Çimsa’nın İrlanda merkezli Mannok Holdings’i bünyesine katmasıyla gerçekleşti. Bu adım, Çimsa’ya Birleşik Krallık pazarında yeni fırsatlar yaratırken, Temsa'nın elektrikli ticari araç pazarındaki liderliği de dikkat çekti. Enerji alanında ise Türkiye ve ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımları hızla sürdürülüyor. Enerjisa Üretim’in 2026’da 5.000 MW’ın üzerine çıkması planlanan kurulu gücü için finansman sağlanırken, Sabancı Renewables ABD’deki Oriana Solar projesi için 137 milyon dolarlık finansman sağladı.
DİJİTAL VE SOSYAL KALKINMA HAMLELERİ
Sabancı Holding, dijital teknoloji yatırımları kapsamında yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan’da yüzde 65’lik ek satın alma gerçekleştirerek hisselerini yüzde 75,5’e çıkardı. Cenk Alper, sürdürülebilirlik odağında sosyal kalkınma misyonlarına vurgu yaparak, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında İzmir ve Eskişehir'de ilk Teknoloji ve Etki Merkezlerini hayata geçirdiklerini, 2024 sonuna kadar bu merkezlerin sayısını 8’e çıkaracaklarını belirtti.
Bu adımlar, Sabancı Holding'in sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımlarla, Türkiye ve dünya pazarlarında etkinliğini artırma stratejisini ortaya koyuyor.