Sabancı Holding Rekor Kırdı

Cenk Alper, Londra’da gerçekleştirilen ve 100'den fazla yabancı yatırımcının katıldığı bir konferansta, Sabancı Holding’in 2024-2029 dönemi yol haritasını açıkladıklarını belirtti. "Sürdürülebilir, Dijital ve Ölçeklenebilir" temasıyla sundukları bu stratejide, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojiler alanında yatırımlarla portföylerini dengelemeyi planladıklarını aktardı. Alper, “2024’te yüzde 19 olan yabancı para gelir oranımızı yüzde 30’un üzerine çıkaracağız” dedi ve bu süreçte yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.