Sabancı Holding, Kiler Holding, Alarko Holding ve Doğan Holding Hepsini Solladı! Koç Holding Rekor Kırdı

DEĞERLEME POTANSİYELİ TAŞIYAN HOLDİNGLER

Alarko Holding ve Doğan Holding gibi şirketler ise düşük PD/DD oranlarıyla yatırımcıya değerleme açısından cazip fırsatlar sunuyor. Alarko Holding’in PD/DD oranı 0,54 seviyesinde, Doğan Holding’in ise 0,57. Her iki şirket de değer yatırımcılarının radarında yer alıyor. Doğan Holding’in brüt temettü verimi ise %2,04 olarak hesaplandı.

Net Holding de düşük PD/DD ve yüksek hisse başına kâr (HBK) değerleriyle ‘ucuz kalan’ holdingler arasında yer alıyor. Holdinglerin büyük çoğunluğunda halka açıklık oranı %20 ile %50 arasında değişirken, bu oran yatırımcı katılımı ve likidite açısından önem taşıyor.