Sabancı Holding, Kiler Holding, Alarko Holding ve Doğan Holding Hepsini Solladı! Koç Holding Rekor Kırdı
2025 yılının Haziran sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören holdingler arasında piyasa değeri açısından en yüksek değere ulaşan şirket Koç Holding oldu. 362,6 milyar TL'lik piyasa değeriyle listenin ilk sırasında yer alan Koç Holding'i, 171,1 milyar TL ile Sabancı Holding takip etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç ve Sabancı grupları, sadece büyüklükleriyle değil aynı zamanda yatırımcıya sağladıkları temettü getirisi ve şeffaflık kriterlerindeki performanslarıyla da yatırımcılar nezdinde güçlü duruşlarını sürdürüyor. Sabancı Holding’in brüt temettü verimi %3,68 olarak hesaplanırken, Koç Holding'in PD/DD oranı ise 0,63 seviyesinde bulunuyor.
KİLER HOLDİNG YÜKSEK ÇARPANLARLA ÖNE ÇIKIYOR
Kiler Holding, piyasa değerine göre daha küçük ölçekli olmasına rağmen PD/DD oranının 5,5 ve fiyat/kazanç (FK) oranının 89,86 seviyelerinde olması nedeniyle yatırımcılar arasında dikkat çeken bir diğer holding konumunda. Şirketin bu çarpanları, fiyatlamada piyasa hikâyesinin etkili olduğunu gösteriyor.
DEĞERLEME POTANSİYELİ TAŞIYAN HOLDİNGLER
Alarko Holding ve Doğan Holding gibi şirketler ise düşük PD/DD oranlarıyla yatırımcıya değerleme açısından cazip fırsatlar sunuyor. Alarko Holding’in PD/DD oranı 0,54 seviyesinde, Doğan Holding’in ise 0,57. Her iki şirket de değer yatırımcılarının radarında yer alıyor. Doğan Holding’in brüt temettü verimi ise %2,04 olarak hesaplandı.
Net Holding de düşük PD/DD ve yüksek hisse başına kâr (HBK) değerleriyle ‘ucuz kalan’ holdingler arasında yer alıyor. Holdinglerin büyük çoğunluğunda halka açıklık oranı %20 ile %50 arasında değişirken, bu oran yatırımcı katılımı ve likidite açısından önem taşıyor.
YATIRIMCILAR İÇİN TEMETTÜ VE ÇARPAN FARKLILAŞMASI ÖNE ÇIKIYOR
2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören holdingler, piyasa çarpanları ve temettü verimleriyle birbirinden belirgin şekilde ayrışıyor. Koç ve Sabancı grupları temettü gücü ve ölçek avantajıyla öne çıkarken; Alarko, Doğan ve Net Holding gibi şirketler düşük değerleme oranlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlamayla dikkat çeken Kiler Holding gibi örnekler ise yatırımcıların piyasa beklentilerini fiyatlara taşıdığı holdingler arasında yer alıyor.