Sabancı Ailesinden Görülmemiş Rekor! 10 Milyon Dolardan 25 Milyon Dolara Yükseldi

FİYATINDA REKOR ARTIŞ

Yalı eksperlerinin yaptığı değerlendirmelere göre, yalının güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon dolar olarak belirlendi. Kerem Kamışlı’nın, bu satıştan elde edeceği kazanç, yalının zaman içinde değerlenmesiyle birlikte büyük bir artış sağladı.