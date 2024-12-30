Sabancı Ailesinden Görülmemiş Rekor! 10 Milyon Dolardan 25 Milyon Dolara Yükseldi
Türkiye'nin köklü ailelerinden Sabancı Ailesi'nin üyelerinden Kerem Kamışlı, Kanlıca'daki lüks yalısını satışa çıkardı. Yalıya biçilen 25 milyon dolarlık fiyat, dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sabancı ailesine ait olduğu bilinen 30'dan fazla köşkten biri olan bu yalı, geçmişte 10 milyon dolara Kanlıca'nın tanınmış isimlerinden eski doktor Mazhar Tan'dan satın alınmıştı.
YALANLANDI
Ancak satışın ardından yalıda kiracı olarak oturan Getir'in sahibi Nazım Salur’un yalıyı satın aldığı iddiaları gündeme geldi. Salur, bu iddiaları net bir şekilde reddetti.
FİYATINDA REKOR ARTIŞ
Yalı eksperlerinin yaptığı değerlendirmelere göre, yalının güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon dolar olarak belirlendi. Kerem Kamışlı’nın, bu satıştan elde edeceği kazanç, yalının zaman içinde değerlenmesiyle birlikte büyük bir artış sağladı.