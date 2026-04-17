Saat 18.00'e Dikkat: 12,8 Milyar Liralık Ödeme Bugün Hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, tohumu toprakla buluşturan çiftçilere yönelik dev bütçeli ödemenin detaylarını paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, yapılacak ödemelerin büyük bir kısmını üretim planlaması destekleri oluşturuyor:

Planlı Üretim Desteği: 12 milyar 771 milyon 632 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 42 milyon 341 bin TL

SAAT 18.00’E DİKKAT

Çiftçilerin beklediği ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Buna göre, kimlik numarasının son hanesi "6 ve 8" olan üreticilerin ödemeleri bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplarına aktarılmış olacak.

Kaynak: AA