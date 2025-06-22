Rüzgar ve Güneşin Kurulu Güçteki Payı Yüzde 30’u Aştı

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2005 yılında yalnızca 12.906 megavat seviyesinde olan yenilenebilir enerji kurulu gücü, aradan geçen 19 yılda yaklaşık 6 kat artış gösterdi. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarının hız kazanmasıyla bu alandaki büyüme dikkat çekici boyutlara ulaştı. Mayıs sonunda rüzgar kurulu gücü 13.391 megavat, güneş enerjisi kurulu gücü ise 22.648 megavat oldu. Böylece sadece rüzgar ve güneşin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 30,2 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM YENİLENEBİLİR PAYI YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise yüzde 60,8’e yükseldi. Hidroelektrik santrallerin kapasitesi 32.284 megavat, jeotermal enerji 1.734 megavat, biyokütle ise 2.435 megavat düzeyine çıktı. Mayıs ayında yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen kurulu güç 63.502 megavat olarak hesaplandı.

HANE ELEKTRİĞİ YENİLENEBİLİRDEN KARŞILANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı değerlendirmede, 2005 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 33 seviyesinde olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 60’ı aştığını vurguladı. Bayraktar, “Bugün Türkiye’deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacı sadece rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektrikle karşılanabiliyor. Bu büyük bir eşik” dedi.

2035 HEDEFİ 120 BİN MEGAVAT

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin rüzgar ve güneş kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Bu hedefe ulaşmak için 80 milyar dolarlık yatırım planlandığını ifade eden Bayraktar, “Her yıl en az 2 bin megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmaları yapacağız. YEKA 2025 kapsamında ekim ayında güneş, kasım ayında ise rüzgar enerjisi projeleri için ihaleye çıkmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İSTİHDAM VE YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise güneş paneli üretiminde yüzde 75, rüzgar türbini üretiminde yüzde 65 yerlilik oranına ulaşıldığını belirtti. Türkiye’de bu sektörlerde doğrudan 50 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Bayraktar, “Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir diyerek ilerliyoruz. Enerjimiz yerli, gücümüz yenilenebilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA