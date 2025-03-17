Rüzgar Tersten Esti! Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Pençesinde

SON KIZ KARDEŞ DE KONKORDATO SÜRECİNE KATILDI

Şirketin ekonomik sıkıntılar yaşaması üzerine, 2024 yılının Ekim ayında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yapılmıştı. Ancak o dönemde aile üyelerinden Ülker Hızal Yazıcı sürece dahil olmamıştı. Mahkemenin verdiği yeni kararın dikkat çeken noktalarından biri de, daha önce konkordato sürecine dahil olmayan Ülker Hızal Yazıcı’nın da başvuru yapması oldu. Mahkeme, diğer aile üyeleriyle birlikte onun da konkordato talebini kabul etti.