Rüzgar Tersten Esti! Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Pençesinde
Bir zamanlar Türkiye’nin vergi rekortmeni olan şirket iflasın pençesinde! Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden şirket, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şimdi ise aileden son kız kardeş ve şirketin yönetim kurulu başkan vekili Ülker Hızal Yazıcı da konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçmişteki büyüme süreciyle Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise beşinci seramik üreticisi konumuna ulaşan ve Türkiye’nin vergi rekortmeni olan seramik üreticilerinden Hitit Seramik, ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye devam ediyor. 2017 yılında şirketin kurucusu İbrahim Hızal’ın vefatının ardından ailesi tarafından yönetilmeye başlanan firma, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şimdi ise aileden son kız kardeş ve şirketin yönetim kurulu başkan vekili Ülker Hızal Yazıcı da sürece dahil oldu.
TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENİYDİ
1991 yılında kurulan Hitit Seramik, kısa sürede Türkiye'nin en büyük seramik üreticisi haline geldi. Geçmişteki büyüme süreciyle Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise beşinci seramik üreticisi konumuna ulaşan şirket, aynı zamanda vergi rekortmeni olarak da dikkat çekmişti. Ancak, şirketin kurucusu İbrahim Hizal’ın 2017’deki ani vefatının ardından zorlu bir dönem geçirmeye başladı. kurucu İbrahim Hızal’ın 2017’de hayatını kaybetmesiyle birlikte yönetim, eşi Sevgi Hızal ve kızları Beril, Eylül Nehir ve Ülker Hızal tarafından devralındı.
SON KIZ KARDEŞ DE KONKORDATO SÜRECİNE KATILDI
Şirketin ekonomik sıkıntılar yaşaması üzerine, 2024 yılının Ekim ayında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yapılmıştı. Ancak o dönemde aile üyelerinden Ülker Hızal Yazıcı sürece dahil olmamıştı. Mahkemenin verdiği yeni kararın dikkat çeken noktalarından biri de, daha önce konkordato sürecine dahil olmayan Ülker Hızal Yazıcı’nın da başvuru yapması oldu. Mahkeme, diğer aile üyeleriyle birlikte onun da konkordato talebini kabul etti.
MAHKEME 1 YIL SÜRE VERDİ
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını yapılandırabilmesi için konkordato sürecine 1 yıl daha devam etme kararı aldı. Mahkemenin kararıyla şirketin konkordato süreci 1 yıl daha uzatıldı. Hitit Seramik’in önümüzdeki 1 yıllık süreçte mali yapısını toparlayıp toparlayamayacağı büyük merak konusu. Eğer şirket, borçlarını yapılandırıp finansal dengesini sağlayamazsa, iflas sürecine girmesi kaçınılmaz olacak.