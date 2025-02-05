Rusya'ya Meyve Sebze İhracatında Karantina Alarmı! Bakanlıktan Talimat Gitti, En Üst Düzeyde...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rusya’ya ihraç edilen meyve-sebze ürünleri ile kesme çiçekler konusunda karantina kurallarına uyulması için ihracatçıları uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ihracatçı birliklerine gönderdiği yazıda, Rusya Veterinerlik Servisinden, ihraç edilen muhtelif meyve ve sebze ürünlerinde karantina zararlısı olan Akdeniz sineği, bitki böceği, domates güvesi gibi zararlıların tespit edilmesi sebebiyle sadece 2024’te 13,6 bin ton ürünle ilgili bildirim yapıldığı hatırlatıldı.

BAKANLIKTAN ‘İADE’ ÖNLEMİ

Ayrıca kesme çiçek ürünlerinde gelen bildirim sayısının 2.330 adet olduğu belirtildi. Karantina ihlalleri ve zararlı organizmalarla ilgili olarak Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) düzenleyen müdürlüklerin de uyarıldığı belirtilen yazıda “Üretim alanlarında ve paketleme tesislerinde inceleme yapılarak düzeltici tedbirlerin alınmasının sağlanması; bitki sağlığı uzmanları tarafından ise üretim yerlerindeki bitki sağlığı denetimleri, zararlı takip ve kontrol çalışmalarında azami dikkat gösterilmesi için talimat verilmiştir” denildi.

Rusya’ya ihraç edilen ürünlerde karantina ihlalleri nedeniyle bildirim alınması, ürünlerin iade edilmesi veya ihracata kısıtlama uygulanması gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için ihracata konu olan ürünlerin, üreticiden temini ile başlayıp, ürünlerin paketlenmesi, ihracata hazırlanan partiye ait tüm aşamalarda hassasiyet gösterilmesi ve karantina bildirimlerine sebebiyet verilmemesi talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi