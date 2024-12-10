Rize'de Senenin İlk Hasadı Kemençe ile Başladı: Kilosu 25 Liradan Satılıyor

TEZGAHLARDA 25 TL’DEN SATILIYOR

Derepazarı’nda hasat edilen mandalinalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki tezgahlarda satışa sunuldu. Yoldan geçenlerin yoğun ilgi gösterdiği mandalinalar, bu sezon 25 TL’den alıcı buluyor.

Mandalina üreticisi Ayten Kara, Derepazarı mandalinasının eşsiz tadıyla tanındığını belirterek, “Çay sezonu bitti, şimdi mandalina zamanı başladı. Mandalinamız C vitamini açısından zengin ve aromasıyla eşsiz bir lezzet sunuyor. Rize dışından bizi arayıp mandalinanın tadını soranlar oluyor. Akdeniz mandalinasıyla karşılaştırınca daha aromalı ve lezzetli olduğunu söylüyoruz” dedi.