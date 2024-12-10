Rize'de Senenin İlk Hasadı Kemençe ile Başladı: Kilosu 25 Liradan Satılıyor
Rize’nin Derepazarı ilçesinde yetişen ve kendine özgü aromasıyla Türkiye genelinde beğeni kazanan Derepazarı mandalinasında yılın ilk hasadı başladı. Hasat, Karadeniz’in simgelerinden kemençe eşliğinde gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Rize’nin neredeyse tüm ilçelerinde yetişen mandalinaların en lezzetlisi, Derepazarı ilçesinin verimli topraklarından toplanıyor. Bu yılın ilk hasadı, eğlenceli bir etkinlikle başladı. Kemençe eşliğinde çay bahçelerine giren vatandaşlar, müzik eşliğinde mandalina toplamanın keyfini yaşadı.
TEZGAHLARDA 25 TL’DEN SATILIYOR
Derepazarı’nda hasat edilen mandalinalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki tezgahlarda satışa sunuldu. Yoldan geçenlerin yoğun ilgi gösterdiği mandalinalar, bu sezon 25 TL’den alıcı buluyor.
Mandalina üreticisi Ayten Kara, Derepazarı mandalinasının eşsiz tadıyla tanındığını belirterek, “Çay sezonu bitti, şimdi mandalina zamanı başladı. Mandalinamız C vitamini açısından zengin ve aromasıyla eşsiz bir lezzet sunuyor. Rize dışından bizi arayıp mandalinanın tadını soranlar oluyor. Akdeniz mandalinasıyla karşılaştırınca daha aromalı ve lezzetli olduğunu söylüyoruz” dedi.
DOĞAL VE İLAÇSIZ YETİŞİYOR
Mandalinanın tamamen doğal yollarla yetiştiğini vurgulayan üretici Halil İbrahim Küçük ise, “Bizim mandalinamız Akdeniz mandalinalarına benzemez. Onlar ilaçlı olabilir ama bizim mandalinalarımız tamamen doğal, hiçbir kimyasal kullanılmadan yetişiyor. Dalında olgunlaşıp sararan bu mandalinalar, eşsiz bir tat sunuyor” ifadelerini kullandı. Küçük, doğal üretimin yanı sıra Rize mandalinasının özel aroması sayesinde farklı bir lezzet sunduğunu da belirtti.
DEREPAZARI MANDALİNASI FARK YARATIYOR
Derepazarı mandalinasının bölgedeki diğer mandalinalardan da farklı olduğunu vurgulayan Küçük, “Rize’nin birçok ilçesinde mandalina yetişiyor ama Derepazarı mandalinasının tadını hiçbir yer tutmuyor. İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerden gelenler özellikle bu mandalinayı istiyor. Diğer illerde böyle bir lezzet bulamayacaklarını söylüyorlar” dedi.
Derepazarı mandalinası, eşsiz aroması, doğal yetişme koşulları ve lezzetiyle hem yerel halkın hem de şehir dışından gelenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.