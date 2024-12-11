Rize’nin Yeni İhracat Ürününe Yoğun Talep... Çöpü Bile Boşa Gitmiyor, Gürcistan ve Almanya'ya İhraç Ediliyor
Rize’de çay çöpü artık atık değil, organik gübre, mangal kömürü ve enerjiye dönüşerek ekonomiye kazandırılıyor. Çayın işlenmeyen kısımlarını değerlendiren Rize Belediyesi, çay çöpünden üretilen mangal kömürünü Almanya ve Gürcistan'a ihraç ediyor.
Kaynak: İHA
Rize’de, çay üretiminden geriye kalan çay çöpü atıkları, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Rize Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu tesiste, çay çöpü işlenerek mangal kömürü, pelet, çay sirkesi, metan gazı ve organik gübreye dönüştürülüyor. Bu yenilikçi projeyle çayın yüzde 100’ü atıl olmaktan kurtulurken, üretilen mangal kömürü Gürcistan ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor.
ÇAY ÇÖPÜ FABRİKADA GELİRE DÖNÜŞÜYOR
Tesiste çay çöpü önce pelet haline getiriliyor, ardından karbonlaşma işlemiyle mangal kömürüne dönüştürülüyor. Bu süreçte elde edilen sıvıdan organik gübre üretilirken, çıkan metan gazı da enerji üretiminde kullanılıyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, fabrikanın çay atıklarının yüzde 100’ünü değerlendirdiğini belirterek, "Atıklarımızın yüzde 30’u mangal kömürüne, yüzde 30’u organik gübreye dönüşüyor. Yüzde 25 metan gazı olarak tesisin enerji ihtiyacını karşılıyor. Üstelik fabrikanın çatısındaki güneş panelleriyle de 620 KW elektrik üretiyoruz" dedi.
ÇAY ÇÖPÜNDEN ORGANİK GÜBRE
Çay çöpünden üretilen organik gübre, akademik araştırmalara konu oluyor. Başkan Metin, "Çay dalından üretilen organik gübre artık literatüre girdi. Şu anda 3-4 üniversitede bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bu gübreyle hangi üründe, ne dozda kullanılacağı belirleniyor. Organik gübremizi yakında sahaya süreceğiz" dedi. Almanya ve Gürcistan’dan gelen talebe rağmen, öncelikli hedefin iç piyasadaki ihtiyacı karşılamak olduğu vurgulandı.
MANGAL KÖMÜRÜNE YOĞUN TALEP
Üretilen mangal kömürü hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Başkan Metin, "Aylık 100 ton civarında üretim yapıyoruz ve ürünler hemen tükeniyor. Almanya, Gürcistan ve Türkiye’nin 25-30 şehrine kadar bu ürünleri gönderiyoruz. Üretim kapasitemizi artırdıkça daha fazla talebe yanıt vereceğiz" diye konuştu.
Bu projeyle sadece çevresel fayda sağlanmakla kalmıyor, aynı zamanda belediyeye önemli bir gelir kaynağı oluşturuluyor. Başkan Metin, “Belediye olarak bu projeden ciddi gelir elde ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırarak daha geniş bir pazara ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
ÇAY ATIĞI, GELECEĞİN KAYNAĞI
Rize’de hayata geçirilen bu proje, çayın atık kısmını tamamen değerlendirerek hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunuyor. Çay çöpünden elde edilen ürünler, yenilikçi ve sürdürülebilir bir model olarak uluslararası alanda da dikkat çekiyor.