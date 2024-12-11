Rize’nin Yeni İhracat Ürününe Yoğun Talep... Çöpü Bile Boşa Gitmiyor, Gürcistan ve Almanya'ya İhraç Ediliyor

ÇAY ÇÖPÜNDEN ORGANİK GÜBRE

Çay çöpünden üretilen organik gübre, akademik araştırmalara konu oluyor. Başkan Metin, "Çay dalından üretilen organik gübre artık literatüre girdi. Şu anda 3-4 üniversitede bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bu gübreyle hangi üründe, ne dozda kullanılacağı belirleniyor. Organik gübremizi yakında sahaya süreceğiz" dedi. Almanya ve Gürcistan’dan gelen talebe rağmen, öncelikli hedefin iç piyasadaki ihtiyacı karşılamak olduğu vurgulandı.