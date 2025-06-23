Riskli Hasat Başladı: Canla Başla Toplanıyor, Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor: 1 Kere Eken Bütün Yıl Parasını Yiyor
Ağaç tepelerinde yapılan zorlu ve riskli hasat başladı. Sadece 10 gün süren bu süreçte toplanan ürün, hem şifa kaynağı hem de köylüler için önemli bir geçim kapısı haline geldi. Kilosu 3 bin TL’ye satılan bu ürün, bir kez toplayana tüm yılın kazancını sağlayabiliyor.
Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke köyünde, sağlık açısından pek çok faydasıyla bilinen ıhlamur ağaçlarında hasat başladı. Bu yıl çiçeklenme mevsiminin erken gelmesiyle birlikte köylüler, hem kışlık ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelir elde etmek için ıhlamur toplamaya koyuldu. Ancak ıhlamur toplamak sanıldığı kadar kolay değil; dikkat, deneyim ve cesaret gerektiriyor.
YÜKSEK AĞAÇLARDA RİSKLİ HASAT BAŞLADI
Ortalama 30 metreye kadar uzayan ıhlamur ağaçlarına tırmanan köylüler, çiçekleri büyük özenle topluyor. Kurutularak tüketime hazır hale getirilen ıhlamurlar, aktarlar ve pazarlarda satışa sunuluyor. Kilosu bu yıl 2.500 ila 3.000 TL arasında değişen ıhlamur, köylülerin bütçesine de ciddi katkı sağlıyor.
"GEÇ KALINIRSA ÇİÇEKLER BOZULUYOR"
76 yaşındaki Halil Yavuz, ıhlamur hasadının bu yıl erken başladığını belirterek, "Bu sene ağaçlar çok bereketli. Yıllardır toplarım ama bu kadar dolu hali nadirdir. Hasadı zamanında yapmak şart, yoksa çiçek solar, işe yaramaz hale gelir" dedi.
Bir diğer köy sakini İbrahim Efe ise ıhlamur toplamanın göründüğünden daha zor olduğunu vurguladı:
"Şu an tam zamanı. Geç kalırsanız çiçek bozulur. Ağaçlar oldukça gevrek, dengesiz bir hareket düşmelere yol açabiliyor. Her yıl çevre köylerde düşüp sakatlanan oluyor. Ben en uç dallara dokunmam, orayı keserseniz ağaç bir daha ürün vermez."
10 GÜNLÜK HASAT
Ihlamur hasadı yaklaşık 10 gün sürüyor. Bu süre zarfında toplanan ürünlerin dikkatle kurutulması gerekiyor. Yanlış kurutma, ürünün hem kokusunu hem de faydasını kaybettirebiliyor. Uzun yıllardır ıhlamur toplayan Halil Yavuz, "60 yıldır bu işi yapıyorum. Çiçek geçmeden, tam vaktinde toplayacaksın. İşin sırrı burada" diyerek geleneksel bilgi birikimini aktardı.
Zonguldak’ın dağ köylerinde başlayan bu doğal hasat, hem sağlık hem de ekonomi açısından bölge halkı için büyük önem taşıyor. Ancak bu değerli çiçeği toplarken gösterilecek özen, kazaları önlemenin anahtarı olarak görülüyor.