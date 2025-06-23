Riskli Hasat Başladı: Canla Başla Toplanıyor, Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor: 1 Kere Eken Bütün Yıl Parasını Yiyor

Bir diğer köy sakini İbrahim Efe ise ıhlamur toplamanın göründüğünden daha zor olduğunu vurguladı:

"Şu an tam zamanı. Geç kalırsanız çiçek bozulur. Ağaçlar oldukça gevrek, dengesiz bir hareket düşmelere yol açabiliyor. Her yıl çevre köylerde düşüp sakatlanan oluyor. Ben en uç dallara dokunmam, orayı keserseniz ağaç bir daha ürün vermez."