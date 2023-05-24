Resmi Gazete'de yayınlandı: O paraların hepsi iade edilecek
Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile o paraların hepsi iade edilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.
Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan '...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline oy çokluğuyla karar verildi" denildi.
CEZALAR İPTAL EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.