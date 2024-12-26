Resmi Gazete'de Yayımlandı: İkinci El Araç Ticaretinde İki Düzenleme

Resmi Gazete'de yer alan otomotivdeki ikinci el ticaretine ilişkin iki ayrı düzenleme yapıldı. Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 TEMMUZ'A UZATILDI

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması da 1 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılamayacak.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'na bu süreyi altı aya kadar daha uzatma yetkisi verildi.

Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “durumun” ibaresi “durumların” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kurum, 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: Haber Merkezi