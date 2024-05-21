Resmi Gazete'de yayımlandı: Emeklilere yüzde 15 indirim müjdesi

Emeklilere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar %15 indirim sağlanmasına olanak tanıyan düzenleme yayımlandı. Bu karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Milyonlarca emekli, yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar birçok alanda emeklilere yönelik yeni destekler açıkladı. Emeklilere özel indirimler içeren düzenlemenin ilk adımı atıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanma şartlarını belirleyen Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, SGK kanunu kapsamında gelir ve aylık ödemesi yapılan emekliler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde %15 indirimli ücret tarifelerinden faydalanabilecek.

EMEKLİLERE DESTEK PAKETİNDE NELER BULUNUYOR?

Emekliler için netleşen yeni uygulamalar şöyle:

- Kredi ve Yurtlar Kurumu, yaz aylarında uygun olan yurtları 1 aylık süreyle emeklilerin ücretsiz kullanımına açacak.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendi bünyesindeki tesisleri tüm emeklilere ücretsiz olarak açacak.

- Emekliler, tüm illerde bulunan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi %15 indirimle yararlanabilecek.

- PTTcell, emeklilere özel bir paket oluşturdu ve PTT Kargo’da emeklilere özel indirim sağlayacak. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde %10 indirim yapılacak.

- TROY ile bankalar arasında yapılan protokoller kapsamında, emekli kartlarıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market alışverişlerinde, belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler sunulacak.

- Haberleşme, ulaşım, zincir marketler ve online pazar yerleri gibi birçok alanda emeklilere yönelik anlaşmalar hayata geçirilecek.