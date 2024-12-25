Resmi Gazete'de Yayımlandı: Alkollü İçeceklere ÖTV Zammı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı. Alkol oranı yüzde 22 ve üzeri olan içkilerde uygulanan ÖTV oranı 1.428,4400 olarak belirlendi.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Alkollü İçeceklere ÖTV Zammı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Bazı mallara uygulanan Asgari Maktu Vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı ve Asgari Maktu Vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olan içkiler için 1.269,7257 olarak uygulanan oran 1.428,4400'e çıkarıldı. Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) için de 1.269,7257 olan oran 1.428,4400'e yükseltildi.

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Kaynak: ANKA

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