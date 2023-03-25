Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 ürün "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine eklendi

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin aralarında bulunduğu 8 ürün, 'ihracatı kayda bağlı mallar' listesine eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 ürün "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine eklendi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, tarımsal ve hayvansal ürünlerinde aralarında bulunduğu 8 ürün, "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine eklendi.

Ticaret Bakanlığı, aralarında tarımsal ve hayvansal ürünlerin de bulunduğu 8 ürünü "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine ekledi.

Kararla; patates, kuru soğan, kırmızı mercimek, fasulye, tereyağ, krema ve süt, "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine eklendi.

Kayda bağlı mallar şistesi kapsamındaki ürünlerin ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce kayda alınması gerekiyor.

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