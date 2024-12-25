Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2025 Arabuluculuk ve Bilirkişi Ücretleri Belli Oldu

Adalet Bakanlığı'nca, özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuğa ilişkin 2025 yılı Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

2025 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu tarifeye göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira olarak belirlendi. 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati bin 650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati bin 750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için bin 850 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti bin 150 lira, 3-5 kişi için 2 bin 350 lira, 6-10 kişi için 2 bin 450 lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 550 lira olarak belirlendi.

835 LİRADAN BAŞLIYOR

Kira, komşu hakkı ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 2 kişinin taraf olması durumunda saat ücreti 835 lira ile başlarken, 3-5 kişi için bin 750 lira olarak belirlendi. 6-10 kişi için bin 850 lira, 11 ve daha fazla kişi için ise bin 950 lira ödenecek.

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında ise tarifeler yine benzer şekilde tanımlandı. 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 900 lira, 3-5 kişi için 2 bin lira, 6-10 kişi için 2 bin 100 lira ve 11 ve üzeri için 2 bin 200 lira ödenecek.

Konusu para olmayan diğer uyuşmazlıklarda ücretler ise 2 kişi için 785 lira, 3-5 kişi için bin 650 lira, 6-10 kişi için bin 750 lira, 11 ve daha fazla kişi için bin 850 lira olarak belirlendi.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 300 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ RESMİ GAZETE'DE

Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi"ne göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalarda bin 600 lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da bin 600 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 2 bin 700 lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 2 bin 100 lira ücret verilecek.

Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200 lira ödeme yapılacak. Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 3 bin 400 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 4 bin 200 lira ödeme yapılacak.

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliği ve uyuşmazlık konusunun değerini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek. Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

EK RAPOR İÇİN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek.

Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödemesi yapılmayacak.

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.

Yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek. Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.

Yeni ücret tarifeleri, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA