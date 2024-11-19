Resmi Gazete'de MB İlanı Yayımlandı! Yeni 50 TL ve 5 TL Banknotlar Tedavüle Çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resmi bir duyuru yapılarak 50 TL'lik ve 5 TL'lik banknotlar ile ilgili alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası ilanına göre, E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek.

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Resmi Gazete'de MB İlanı Yayımlandı! Yeni 50 TL ve 5 TL Banknotlar Tedavüle Çıkıyor

Merkez Bankası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle çıkacak.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.
Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir."

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Kaynak: ANKA

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