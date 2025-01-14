Resmi Açıklama Geldi: A'dan Z'ye Herkese Ücretsiz Dağıtılacak

HER AY BİN KADIN BU HİZMETTEN YARARLANIYOR

Her ay yaklaşık bin kadının yararlandığı ücretsiz ped desteğinden son derece memnun kaldıklarını belirten kadınlar, “Ağustos ayından itibaren Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne gelerek ücretsiz olarak pedimizi alıyoruz. Kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan pedi ücretsiz olarak temin etmek bizleri mutlu ediyor. Eskişehir’in ilk kadın Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin kadınları düşünerek böyle bir uygulamayı hayata geçirmesi son derece anlamlı. Ayşe Başkanımıza kadınlara her alanda sağladığı kolaylık nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.