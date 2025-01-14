Resmi Açıklama Geldi: A'dan Z'ye Herkese Ücretsiz Dağıtılacak
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik başlattığı destek kampanyasıyla örnek bir uygulama imza attı. Kadınlara her ay 1 paket hijyenik ped ücretsiz dağıtılacak.
Kaynak: ANKA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik başlattığı ücretsiz, hijyenik ped özelliklerini sürdürerek sosyal destek alanında örnek bir uygulama imza attı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin 2024 yılının ağustos ayında başlattığı 1 paket hijyenik ped desteği devam ediyor. Kadınlar her ay 1 paket ücretsiz hijyenik pedi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nden alabiliyor.
HER AY BİN KADIN BU HİZMETTEN YARARLANIYOR
Her ay yaklaşık bin kadının yararlandığı ücretsiz ped desteğinden son derece memnun kaldıklarını belirten kadınlar, “Ağustos ayından itibaren Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne gelerek ücretsiz olarak pedimizi alıyoruz. Kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan pedi ücretsiz olarak temin etmek bizleri mutlu ediyor. Eskişehir’in ilk kadın Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin kadınları düşünerek böyle bir uygulamayı hayata geçirmesi son derece anlamlı. Ayşe Başkanımıza kadınlara her alanda sağladığı kolaylık nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde kalan öğrencilere de her ay düzenli olarak ped desteği sağlandığını hatırlattı. Ayrıca yetkililer, uygulamadan faydalanmak isteyen kadınların İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 40 Kat: 5 adresine gelerek pedlerini alabileceklerini söyledi.