Resmen Bir Şehri Satın Aldı! Arazinin Fiyatı Dudak Uçuklattı: Tarihin En Büyük Arazi Satışı

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Aimco’nun açıklamasına göre, satış bedeli belirli finansman düzenlemelerine bağlı olarak 540 milyon dolara kadar çıkabilir. Bu rakam, 2022 yılında milyarder Ken Griffin’e 363 milyon dolara satılan arazi fiyatını geride bırakarak yeni bir rekor anlamına geliyor. Aynı bölgede, 830 Brickell’de bulunan 55 katlı bir gökdelenin, bu yıl 565 milyon dolarlık kredi aldığı da biliniyor.

‘DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR PROJE’

Alıcı taraftan Erik Rutter, Brickell arazisinin benzersiz özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Rutter, “İmar, saha geometrisi, körfez cephesi ve konum gibi faktörler mükemmel bir şekilde birleşerek yeri doldurulamaz bir gayrimenkul parçası yaratıyor. Bu arazi, dönüştürücü bir proje inşa etmek için hayat boyu bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat sunuyor” dedi.