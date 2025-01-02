Resmen Bir Şehri Satın Aldı! Arazinin Fiyatı Dudak Uçuklattı: Tarihin En Büyük Arazi Satışı
Miami’nin finans bölgesindeki sahil arazisi, rekor bir fiyata alıcı buldu. 4,25 dönümlük arazi için 520 milyon dolar ödeneceği açıklanırken, bu satış Florida tarihinde şimdiye kadar gerçekleşen en büyük arazi satışı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Apartment Investment & Management Co. (Aimco), 1001 Brickell Bay Drive ve 1111 Brickell Bay Drive adreslerinde bulunan mülklerini, Oak Row Equities’in kurucuları Erik Rutter ve David Weitz tarafından yönetilen bir kuruluşa satmayı kabul etti. Bu sahil arazisi, son yıllarda finans şirketlerinin ve yeni sakinlerin yoğun ilgisiyle hareketlenen bir bölgede yer alıyor.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Aimco’nun açıklamasına göre, satış bedeli belirli finansman düzenlemelerine bağlı olarak 540 milyon dolara kadar çıkabilir. Bu rakam, 2022 yılında milyarder Ken Griffin’e 363 milyon dolara satılan arazi fiyatını geride bırakarak yeni bir rekor anlamına geliyor. Aynı bölgede, 830 Brickell’de bulunan 55 katlı bir gökdelenin, bu yıl 565 milyon dolarlık kredi aldığı da biliniyor.
‘DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR PROJE’
Alıcı taraftan Erik Rutter, Brickell arazisinin benzersiz özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Rutter, “İmar, saha geometrisi, körfez cephesi ve konum gibi faktörler mükemmel bir şekilde birleşerek yeri doldurulamaz bir gayrimenkul parçası yaratıyor. Bu arazi, dönüştürücü bir proje inşa etmek için hayat boyu bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat sunuyor” dedi.
ULTRA LÜKS KONUTLAR YOLDA
Açıklamalara göre, alıcılar arazi üzerinde ultra lüks konutlar inşa etmeyi planlıyor. Halihazırda bir ofis kulesi ve apartman mülküne ev sahipliği yapan arazi, Biscayne Körfezi'ne bakan yaklaşık 485 fit (148 metre) kesintisiz su cephesi ile dikkat çekiyor. İmar planı, arazide 1.049 fit (320 metre) yüksekliğe kadar birkaç kule inşa edilmesine olanak tanıyor.
FİNANSIN YÜKSELEN MERKEZİ OLDU
CBRE Group Inc.’in verilerine göre, Eylül 2024 itibarıyla Brickell bölgesindeki ofis boşluk oranı %11,9 olarak kaydedilirken, bu oran ABD ortalamasında %19 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, bölgedeki ofis kiraları metrekare başına ortalama 88,69 dolar seviyesinde ve bazı anlaşmalar Manhattan dışındaki bölgelerde nadiren görülen fiyatlarla sonuçlanıyor.
SATIŞ MART AYINDA TAMAMLANACAK
Aimco, 1001 Brickell'deki ofis kulesinin şirket portföyündeki tek ofis mülkü olduğunu ve kalan yatırımlarının büyük ölçüde apartman dairelerinden oluştuğunu belirtti. Oak Row ile yapılan bu anlaşmanın Mart 2025’te tamamlanması planlanıyor.