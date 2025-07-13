Resmen Altın Bilezik! Sıfır Fiyatına Dağ Dayanmıyor, İkinci Eli Cep Yakıyor: En Az Değer Kaybeden Oldu

Morgan Stanley tarafından yayımlanan son analiz raporuna göre, ABD'nin İsviçre saatlerine uyguladığı yeni tarifeler nedeniyle orijinal ürün fiyatları önemli ölçüde arttı. Bu durum, birçok tüketiciyi daha uygun fiyatlı ikinci el saatlere yöneltti. Raporda yer alan WatchCharts verilerine göre, ikinci el saat fiyatları 2025'in ikinci çeyreğinde yalnızca %0,3 gerileyerek son 13 çeyreğin en düşük düşüş oranını kaydetti.