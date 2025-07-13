Resmen Altın Bilezik! Sıfır Fiyatına Dağ Dayanmıyor, İkinci Eli Cep Yakıyor: En Az Değer Kaybeden Oldu
İsviçre menşeli lüks saat üreticilerinin ABD'deki fiyat artışı, tüketicilerin ikinci el piyasasına yönelmesine neden oldu. Rolex, Omega ve Patek Philippe gibi prestijli markalara olan talep, ikinci el pazarında son iki yıldır süren düşüş trendine set çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Morgan Stanley tarafından yayımlanan son analiz raporuna göre, ABD'nin İsviçre saatlerine uyguladığı yeni tarifeler nedeniyle orijinal ürün fiyatları önemli ölçüde arttı. Bu durum, birçok tüketiciyi daha uygun fiyatlı ikinci el saatlere yöneltti. Raporda yer alan WatchCharts verilerine göre, ikinci el saat fiyatları 2025'in ikinci çeyreğinde yalnızca %0,3 gerileyerek son 13 çeyreğin en düşük düşüş oranını kaydetti.
ROLEX VE OMEGA'YA BÜYÜK TALEP
İkinci el lüks saat pazarında özellikle Rolex, Patek Philippe, Omega ve Cartier gibi ikonik markalar, düşüş eğilimine karşı koyan ana unsur haline geldi. Bu markalara olan güçlü talep, fiyatların sabit kalmasını sağlarken, daha az bilinen saat üreticileri için aynı durum geçerli değil. Morgan Stanley analistleri, “Tüketicilerin artan fiyatlar nedeniyle ikinci el alternatiflere yönelmesi, pazarda yeniden toparlanmayı hızlandırabilir” değerlendirmesinde bulundu.
LÜKS SAAT ALIMINDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
Analistler, ABD'nin yüzde 31’e varan ithalat vergileriyle birlikte lüks saatlerin perakende satışlarının baskı altında kalabileceğini ancak bu baskının ikinci el piyasasına can suyu olduğunu belirtiyor. Perakende tarafında düşüş yaşansa da ikinci el saat satışı yapan platformlar, taleplerin arttığını bildiriyor.
SATIŞLAR REKORA KOŞUYOR
İkinci el saat pazarında faaliyet gösteren ABD merkezli Bob’s Watches platformu, satışlarının Mart-Mayıs döneminde %20 oranında arttığını açıkladı. Platform yöneticileri, müşteri ilgisinin özellikle Rolex ve Patek Philippe modellerine yoğunlaştığını ve stokların hızla tükendiğini belirtti.
Özetle, İsviçre saatlerine yönelik artan vergiler ve fiyatlar, ikinci el pazarına ilgiyi artırırken, bu durum sektördeki dengeleri yeniden şekillendirmeye başladı. Lüks saat takmak isteyenler artık vitrinden çok ikinci el platformlara yöneliyor.