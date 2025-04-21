Renkli Hasat Başladı: Gram Gram Toplanıyor, Altın Gibi Satılıyor! Kilosu 1300 TL’ye Kapış Kapış Alınıyor
Mersin’de baharın gelişiyle birlikte arılar rengarenk çiçeklerden polen toplamaya başladı, hasat sezonu açıldı. Kilosu 1300 TL’ye satılan polen, protein ve vitamin açısından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar her gün bir tatlı kaşığı tüketilmesini öneriyor.
Kaynak: İHA
Mersin’de baharın gelişiyle birlikte arıların renk renk çiçeklerden topladığı doğal protein kaynağı polen için hasat sezonu resmen başladı. Gram gram toplanan ve adeta altın değerinde görülen polenin kilogram fiyatı 1300 TL’ye kadar ulaşıyor. Uzmanlar, polenin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, her gün bir tatlı kaşığı tüketilmesini tavsiye ediyor.
ÇİÇEKLER AÇTI, POLEN HASADI BAŞLADI
Türkiye’nin bal ve arı ürünleri üretiminde önde gelen şehirlerinden biri olan Mersin, bu yıl zorlu geçen kışa ve zirai dona rağmen polen hasadına güçlü bir başlangıç yaptı. Sıfır rakımdan başlayan bahar mevsimiyle birlikte çiçekler açtı, milyonlarca arı da doğaya yayılarak polen toplamaya başladı.
HEDEF 200 TON POLEN TOPLAMAK
Arıcılar, sıfır rakımda başlayan sezonda Toroslar’ın yüksek kesimlerine doğru ilerleyeceklerini ve haziran ayına kadar verimli bir polen sezonu geçirmeyi beklediklerini söyledi. Kent genelinde yaklaşık 4 bin arıcının, bu sezon toplam 200 ton civarında polen hasat edeceği öngörülüyor.
DOĞANIN SESSİZ KAHRAMANLARI YÜZ GÜLDÜRDÜ
Arıcı Celal Çay, havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklerin hızla açtığını ve arıların yoğun şekilde çalışmaya başladığını belirterek şunları söyledi:
"Bu yıl kış sert geçti ama bahar güzel geldi. Arılarımız da güzel bir tepki verdi. Polen hasadına başladık, yüzümüz gülüyor."
Son yıllarda çocuklu aileler başta olmak üzere, sporcular ve sağlıklı ürün tüketenlerin büyük bir talep oluşturduğuna dikkat çeken Çay, polenin yalnızca bir arı ürünü değil, aynı zamanda önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı.
HER GÜN 1 KAŞIK TÜKETİN
Gökçe Çay, eşiyle birlikte yaptığı hasatta verimin yüksek olduğunu ifade ederken, kendi çocuklarına da her gün bir kaşık polen yedirdiğini söyledi.
Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan, polenin sağlığa olan etkilerini şu sözlerle açıkladı:
"Polen, protein ve amino asitler açısından oldukça zengindir. İnsan vücudu bazı amino asitleri üretemediği için dışarıdan almak zorunda kalır. Polen bu ihtiyacı karşılar. Aynı zamanda B vitaminleri bakımından da çok değerlidir. Tüketimi sade olarak yapılabilir, yoğurda, bala ya da farklı gıdalara karıştırılabilir. Yeter ki bünyeye girsin."
TOROSLAR'DAN EĞRİÇAYIR'A DOĞRU YOLCULUK
Arıcılar, baharın izini sürerek arı kovanlarını yükseklere taşımaya devam ediyor. Şu anda sıfır rakımda yapılan üretim, önümüzdeki haftalarda Toroslar ve Eğriçayır Yaylası’nda devam edecek. Hasat sonrası sonbaharla birlikte dönüş yolculuğu başlayacak.