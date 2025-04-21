Renkli Hasat Başladı: Gram Gram Toplanıyor, Altın Gibi Satılıyor! Kilosu 1300 TL’ye Kapış Kapış Alınıyor

HER GÜN 1 KAŞIK TÜKETİN

Gökçe Çay, eşiyle birlikte yaptığı hasatta verimin yüksek olduğunu ifade ederken, kendi çocuklarına da her gün bir kaşık polen yedirdiğini söyledi.

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan, polenin sağlığa olan etkilerini şu sözlerle açıkladı:

"Polen, protein ve amino asitler açısından oldukça zengindir. İnsan vücudu bazı amino asitleri üretemediği için dışarıdan almak zorunda kalır. Polen bu ihtiyacı karşılar. Aynı zamanda B vitaminleri bakımından da çok değerlidir. Tüketimi sade olarak yapılabilir, yoğurda, bala ya da farklı gıdalara karıştırılabilir. Yeter ki bünyeye girsin."