Renault, Türkiye'de 450 Bin TL'ye Otomobil Satacak

Fransa merkezli dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Renault, on binlerce fabrika çıkışlı 2. el otomobili yenileyerek, piyasa şartlarının oldukça altına yeniden satışa sundu.



SATIŞ ÖNCESİ KONTROLLER EKSİKSİZ ŞEKİLDE YAPILIYOR



Satış fiyatları emsallerinin neredeyse yarısına denk düşen otomobiller milyonlarca insan için cazip görünse de, güvenlik endişesi ile bu otomobillere endişeyle yaklaşanların sayısı da küçümsenmeyecek kadar az. Bu nedenle Renault yetkilileri, satışa sunulan her ürünün tıpkı sıfır otomobillerde olduğu gibi eksiksiz bir güvenlik testinden geçtiğini belirtirken, yenilenmiş araç olarak satışa çıkarılan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlemin tamamen bitirildiği belirtildi.