Renault Sıfır Faiz Kampanyasını Duyurdu: Favori Modelinde Geçerli Olacak
Renault, Türkiye'deki sürücüler arasında en çok tercih edilen markalardan biri olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle Megane Sedan ve Clio modelleri, tasarım ve performansıyla öne çıkarken, Renault’un sunduğu avantajlı kampanyalar dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin son kampanya duyurusunda, Megane Sedan modeli için faizsiz taksit imkanı sunulurken, Clio modelinde 1,99 faiz oranı ile kredi fırsatı yer alıyor. İşte detaylar…
MEGANE SEDAN VE CLİO MODELLERİNE ÖZEL KAMPANYALAR
Renault’nun her ay güncellediği fiyat listeleri ve kampanyalar, özellikle bu iki popüler model için büyük bir ilgi görüyor. Açıklanan bilgilere göre, Clio modelinin fiyatları Megane Sedan’a göre daha uygun seviyelerde yer alıyor. Ancak her iki model için sunulan ödeme seçenekleri, bütçesine uygun otomobil almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor:
Megane Sedan: Faizsiz taksit imkanıyla satışa sunuluyor.
Clio: 1,99 faiz oranıyla kredi kullanma fırsatı sağlanıyor.
MEGANE SEDAN’DA FAİZSİZ TAKSİT SEÇENEĞİ
Renault, özellikle Megane Sedan modelinde sunduğu faizsiz taksit kampanyasıyla dikkat çekiyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen bireysel müşteriler, Renault Finans üzerinden kredi kullanabiliyor. Kampanyanın detayları şu şekilde:
Kampanya tutarı: 200.000 TL.
Vade: 12 ay.
Faiz oranı: %0 faiz.
Bu kampanya, yalnızca bireysel müşteriler için geçerli olup, Maxxi Koruma Sigortası satın alındığında uygulanıyor. Sigorta ürününün tercih edilmemesi durumunda ise standart faiz oranları devreye giriyor. Ayrıca kampanyalar birleştirilemiyor ve kredi tahsis ücretleri kredi tutarına dahil edilmiyor.
CLİO MODELİNDE 1,99 FAİZ ORANI
Renault’un Clio modeli için sunduğu kampanyada ise 1,99 faiz oranı ile 200 bin TL kredi imkanı sağlanıyor. Bu kampanya da Maxxi Koruma Sigortası satın alındığında geçerli oluyor. Sigorta ürünü tercih edilmediği takdirde Renault Finans’ın standart faiz oranları uygulanıyor.
RENAULT’UN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Kampanyaların yanı sıra Renault’un Megane Sedan ve Clio modellerinin güncel fiyatları da sürücüler tarafından merak ediliyor. İşte 4 Aralık 2024 itibarıyla Renault Megane Sedan fiyat listesi:
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.546.900 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.700.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.628.900 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.782.000 TL