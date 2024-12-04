Renault Sıfır Faiz Kampanyasını Duyurdu: Favori Modelinde Geçerli Olacak

MEGANE SEDAN VE CLİO MODELLERİNE ÖZEL KAMPANYALAR

Renault’nun her ay güncellediği fiyat listeleri ve kampanyalar, özellikle bu iki popüler model için büyük bir ilgi görüyor. Açıklanan bilgilere göre, Clio modelinin fiyatları Megane Sedan’a göre daha uygun seviyelerde yer alıyor. Ancak her iki model için sunulan ödeme seçenekleri, bütçesine uygun otomobil almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor:

Megane Sedan: Faizsiz taksit imkanıyla satışa sunuluyor.

Clio: 1,99 faiz oranıyla kredi kullanma fırsatı sağlanıyor.