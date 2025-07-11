Remzi Özdemir Tarih Verdi! Rekor Geliyor
Piyasaların yakından takip ettiği ekonomist Remzi Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, faiz indiriminin piyasalara etkilerini günler öncesinden sıraladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB, temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 24 Temmuz’da gerçekleştirecek. Faiz kararının borsa, döviz, altın, tahvil ve konut gibi birçok piyasada önemli yansımaları olacağı öngörülüyor.
Piyasa analistlerine göre, temmuz ayı toplantısında 250 ila 500 baz puan arasında bir faiz indirimi büyük ölçüde kesinleşmiş durumda.
BORSA 10 BİN PUANIN ÜZERİNE TIRMANABİLİR
Remzi Özdemir, faiz indiriminin borsa üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, 250 baz puanlık bir indirimin sınırlı etkisi olabileceğini ifade etti. Ancak 350-500 baz puanlık daha sert bir indirimin, özellikle bankacılık hisselerinde güçlü alımları tetikleyebileceğini söyledi. Özdemir’e göre, bu gelişme Borsa İstanbul’u 10.000 puan seviyesinin üzerine taşıyabilir. Ancak piyasaya yeni para girişi olmaması halinde, yükselişin kâr satışlarına dönüşme riski de bulunuyor. Bu durumda endeksin 11.000 puan seviyesinden geri çekilmesi mümkün.
DÖVİZDE YENİDEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Beklenen faiz indiriminin döviz piyasalarına da yansıması öngörülüyor. Özdemir’e göre, özellikle 250 baz puanın üzerindeki indirimler, TL’nin cazibesini azaltarak dövize yönelimi artırabilir. Mevduat faizlerinde stopaj oranının %17,5’e çıkarılmasıyla birlikte, faiz getirilerinin reel anlamda yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Bu durumun da yatırımcıları yeniden dövize yönlendirmesi bekleniyor.
Ancak Merkez Bankası’nın kur üzerindeki sıkı kontrol politikasını sürdüreceği, bu nedenle dolar/TL kurunun 41 seviyesinin üzerine çıkmasına izin verilmeyeceği ifade ediliyor.
ALTINDA YENİ ZİRVE: GRAM FİYATI 4.500 TL’YE YÜKSELEBİLİR
Özdemir’in değerlendirmelerine göre, hem iç hem de dış piyasada altına olan talep hız kesmeden devam ediyor. Gram altının 4.500 TL seviyesine ulaşabileceği öngörülürken, ons altının da BRICS ülkelerinin atacağı ekonomik adımlarla birlikte 3.500 dolar seviyesine tırmanabileceği değerlendiriliyor.
FAİZ GETİRİSİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Son olarak, ekonomi yönetiminin geçtiğimiz hafta mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranını %17,5’e çıkarması, yatırımcıların getiri beklentilerini sınırladı. Bu oran para piyasası fonları için de geçerli olacak. Beklenen faiz indirimiyle birlikte, TL bazlı faiz getirilerinin reel olarak daha da cazibesiz hale gelmesi öngörülüyor.