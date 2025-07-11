Remzi Özdemir Tarih Verdi! Rekor Geliyor

BORSA 10 BİN PUANIN ÜZERİNE TIRMANABİLİR

Remzi Özdemir, faiz indiriminin borsa üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, 250 baz puanlık bir indirimin sınırlı etkisi olabileceğini ifade etti. Ancak 350-500 baz puanlık daha sert bir indirimin, özellikle bankacılık hisselerinde güçlü alımları tetikleyebileceğini söyledi. Özdemir’e göre, bu gelişme Borsa İstanbul’u 10.000 puan seviyesinin üzerine taşıyabilir. Ancak piyasaya yeni para girişi olmaması halinde, yükselişin kâr satışlarına dönüşme riski de bulunuyor. Bu durumda endeksin 11.000 puan seviyesinden geri çekilmesi mümkün.